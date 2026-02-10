中華隊加油！英超球星突比「台灣尚勇」 台球迷一看驚喜噴淚

曾幫助曼城拿下4座英超冠軍的球星Gabriel Jesus，拍片為中華隊加油。（圖／達志影像／Shutterstock）

2026 WBC 世界棒球經典賽將在 3 月 5 日盛大登場，此次中華隊也派出最強陣容全力備戰，引起全台棒球迷關注。沒想到獲得轉播權的老大哥「愛爾達電視」竟然邀請到「英格蘭超級聯賽」多位足球球星拍片，比出「台灣尚勇」要大家一同為中華隊加油。

愛爾達近日釋出最新廣告，曾幫助曼城拿下4座冠軍的重要功臣Gabriel Jesus（現效力於兵工廠），以及亞洲最具代表性的日本國家隊球星三笘薰（現效力於布萊頓）還有前英格蘭國家隊副隊長Kieran Trippier（現效力於紐卡索聯）等，共11位球星通通入鏡。

眾人齊聚一堂，雙手在胸前劃出「台灣尚勇」的手勢，呼喊著「Let s Go Taiwan！」要台灣的球迷們一同為中華隊加油。由於英超是目前全球最熱門的頂級足球賽事，球星們各個身價不斐，背後球團也涉及國際多項領域和市場，要他們親口為台灣加油，過程相當有難度。

如此驚人的彩蛋，瞬間成為台灣球迷的熱門話題，更讓不少人感動落淚，「愛爾達我大哥」、「太酷了吧」、「好狂喔買尬」、「看到這段真的神」、「這也可以，太厲害了吧」、「怎麼沒有狼隊XD」。

11位球星包含：Harry Wilson（富勒姆）、 Ferdi Kadioglu（布萊頓）、三笘薰（布萊頓）、Diogo Dalot（曼聯）、Gabriel Jesus（兵工廠）、Joshua Zirkzee（曼聯）、Kieran Trippier（紐卡索聯）、Panos Katseris（效力法甲：洛里昂）、 Vitaliy Mykolenko（艾佛頓）、Gabriel Jesus（兵工廠）、Romain Esse（水晶宮）。

