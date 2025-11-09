中華隊勇奪亞洲U16錦標賽銀牌 教練、選手幾乎都來自「這裡」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市學校體育再傳捷報！中華代表隊今（9）日於2025年第2屆亞洲U16女子排球錦標賽勇奪銀牌，並取得2026年U17女子排球世界錦標賽參賽門票，為我國爭光。此屆代表隊中共有7名選手就讀於台中市學校，教練團亦全數來自台中，充分展現中市學校體育扎根有成的成果與競技實力。

台中市政府教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕長期重視學校體育發展，市府投入資源改善運動設施、推動運動防護體系及三級銜接訓練制度，並建立完善的獎助與培訓機制。此次代表隊能於國際賽事奪銀，不僅是選手與教練努力的成果，更是台中市長期深耕學校體育、厚植競技基礎的最佳印證。

教育局說明，此屆代表隊12名選手中，有7名就讀台中市東山高中及雙十國中，也是台中女子排球重點發展學校，包含舉球員謝晨晞、邊線攻擊手陳亭伊、張芸甄及詹子昀（東山高中），舉球對角球員鄔昕峪、許雅評及中間攔網球員李艾妮（雙十國中）。教練侯雅惠現任雙十國中教練，助理教練洪嬿筑與羅儀璟皆為雙十國中、東山高中校友，三位教練以專業戰術與高度凝聚力帶領團隊沉著應戰，最終成功奪銀並超越上一屆的銅牌成績，寫下台灣排球榮耀新頁，更展現台中的學校排球實力。

蔣偉民特別感謝雙十國中與東山高中長期支持排球運動的發展，雙十國中長年推動基層培訓、銜接制度完善；東山高中則持續培育優秀選手，成為全國女排重點發展學校。兩校共同培養的選手與教練在此次賽事中發光發熱，充分展現台中市校園體育向下扎根、向上開花的成果。同時也感謝台中市體育總會排球委員會長期深耕基層，持續為城市注入源源不絕的運動能量。

教育局指出，台中市在排球運動推展上成果豐碩，從基層訓練到國際競技皆展現強勁實力。此次中華代表隊銀牌得主中有7名選手及全體教練出自台中，更突顯市府長期投入體育教育與人才培育的成效。未來教育局將持續推動學校體育、強化運動設施與培訓能量，讓更多台中學子勇敢逐夢、閃耀國際舞台。