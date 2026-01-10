中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威不打WBC 韓媒嗨喊：韓國隊利多

效力於美國職棒舊金山巨人隊的台灣右投鄧愷威，婉拒參加2026世界棒球經典賽，消息一出也受到南韓媒體關注，指出少了鄧愷威對韓國來說是一大利多。而韓國隊預計徵召多名大聯盟球員組成「大聯盟軍團」，甚至大聯盟球員人數可能比日本隊還多。

鄧愷威專注球技婉拒WBC徵召 韓媒：不意外

旅美好手鄧愷威目前效力於美國職棒舊金山巨人隊，2024年從小聯盟升上大聯盟，成為舊金山巨人隊史中首位台灣選手。不過3月世界棒球經典賽就要登場了，原先外界期待鄧愷威能為台灣增加戰力，但他透過經紀公司發表聲明，表示經過反覆思考與家人及團隊討論與評估後，決定婉謝經典賽邀請。

鄧愷威不打經典賽的消息曝光後，也引發韓國球迷討論，根據韓國媒體報導，鄧愷威自登上大聯盟以來，兩個球季合計僅出賽12場、防禦率7.30，仍處於爭取定位的關鍵階段，選擇專注球隊發展並不意外。

台灣拉警報 韓教頭曝經典賽將組「大聯盟軍團」

但鄧愷威不出戰對台灣整體戰力影響不小，恐怕讓中華隊面臨沒有現役大聯盟球員出征WBC的嚴峻局面。再加上台灣是韓國在小組賽中「必須擊敗的對手之一」，因此鄧愷威不參賽的消息對韓國而言是一項利多。

韓國隊總教練柳志炫也透露，韓國有望組成一支包含5名韓籍球員與4名韓裔美籍球員的「大聯盟軍團」，甚至大聯盟球員人數可能比日本隊還多。世界棒球經典賽進入倒數階段，各國參賽人選陸續曝光，中華隊也嚴陣以待。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／施佳宜

