中華隊當心！大聯盟戰力加持南韓牛棚 韓美混血火球男確定出戰WBC
南韓棒球隊在世界棒球經典賽（WBC）陣容上再添利器，能投出時速162公里伸卡球的31歲韓裔美籍投手歐布萊恩（Riley O’Brien）確定加入國家隊，成為繼2023年代表南韓出賽湯米・艾德曼（Tommy Hyun-soo Edman）後，南韓棒球史上第二位歸化球員。
《朝鮮日報》報導，《聖路易郵報》記者於韓國時間18日在社群平台上發文指出，歐布萊恩已正式接受國家隊邀請，將參加在亞洲舉行的預賽。據悉，歐布萊恩的父親為美國人、母親為韓國人，擁有韓裔血統，並具備韓文中間名「俊永」，其身高193公分，是右投手，以犀利伸卡球與曲球聞名。
歐布萊恩的職棒生涯起步於2017年，被坦帕灣光芒以選秀第8輪（總順位229）選中，2020年轉至辛辛那提紅人，並於2021年9月完成大聯盟初登板。2022年4月遭紅人指定讓渡後，他轉隊至西雅圖水手，雖多數時間在小聯盟磨練，但在2023賽季結束後加入聖路易紅雀，潛力全面爆發。
上個賽季，歐布萊恩繳出生涯最佳成績，總計出賽42場、投48局，戰績3勝1敗、6次救援成功，防禦率2.06，送出45次三振、22次保送，WHIP為1.15，伸卡球最快時速達101英里（約162.5公里），成為紅雀牛棚的核心投手。
南韓國家隊總教練柳志炫表示，歐布萊恩去年已與教練團有過正面交流，展現高度熱忱。柳志炫指出，「他起初對自己在母隊的定位有些不確定，但在國家隊教練團與KBO誠懇說明後，他態度非常積極。」他也確認，除歐布萊恩外，左打外野手瓊斯（JomaiJones，底特律老虎隊）也有望加入，整體歸化或韓裔球員將有3至4名加入陣容，並預計WBC主辦單位將於1月底前完成批准。
儘管艾德曼因腳踝手術後恢復無法出賽，擁有大聯盟實績的歐布萊恩與紅雀牛棚的加入，將大幅增強南韓國家隊的投手實力，也為隊伍重振WBC榮耀注入信心。
