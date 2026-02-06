中華隊經典賽名單出爐 陣容豪華

記者林睿奕／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）昨日公布中華隊30人名單，除本土中職與旅外球員入選外，臺美混血好手龍（Jonathon Long）、費柴德（Stuart Fairchild）也將披上國家隊戰袍。中華隊將於3月5日在日本東京巨蛋迎戰澳洲隊，在C組與日本、南韓、澳洲、捷克競爭前2名晉級門票。

中華隊由2024年世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續掌兵符，投手群總計16員，其中包括9名旅外球員，美職球員為林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓，日職球員則有徐若熙、古林睿煬、孫易磊、張峻瑋，再加上中職球員陳冠宇，胡智爲、張奕、鄭浩均、林凱威、曾峻岳和林詩翔。

捕手3人為吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏；內野手7人為臺美混血好手龍，加上旅美球員鄭宗哲、李灝宇，中職球員則有張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉；外野手4人有臺美混血好手費柴德，以及旅日球員林安可，中職球員則有陳傑憲、陳晨威。

投手群過半 應對高強度賽程

中華隊名單超過半數為投手群，以此應對高強度的賽程，同時以旅外球員為主力，共有多達15名旅外球員（林家正尋求合約中）入選，打破第2屆世界棒球經典賽共12名旅外球員入選的紀錄；且30名球員中有5人具備大聯盟經驗、有8人至少曾打到小聯盟3A層級，陣容可謂相當豪華。

世界棒球經典賽（WBC）昨日公布中華隊30人名單。（中華職棒提供）