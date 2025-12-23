中華隊經典賽徵召古林睿煬、孫易磊！ 火腿鬥士隊願放行：給予支持

2026世界棒球經典賽將在明年3月初登場，台灣旅日好手古林睿煬、孫易磊證實收到中華隊徵詢，根據日媒報導，母隊日本火腿鬥士隊也表態，願意放行並「給予協助」。

效力於日本火腿鬥士隊的台灣投手古林睿煬去年12強棒球賽、今年經典賽都因傷缺席，而2026經典賽資格賽將在明年3月登場，先前他出席活動時，證實有收到中華隊通知，不過僅保守回應到時候就知道；而同隊的孫易磊也在近日表示收到詢問，自己也有意願參賽，但還是要看火腿隊球團安排。

廣告 廣告

根據日媒《中日體育》報導，日本火腿鬥士隊球團高層表示，孫易磊若入選中華隊經典賽，球團將會配合允許參賽，同樣古林睿煬若也入選，也會給予支持與後援，協助兩人投入經典賽賽事，讓台灣球迷相當期待。

台北／王孜筠 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

經典賽台灣隊唯一在台交流賽！ 與軟銀、火腿對戰賽程票價出爐

WBC／日媒曝山本由伸將出戰 獨缺佐佐木朗希

美媒爆佐佐木朗希跟隨大谷翔平參戰2026經典賽 道奇教頭：非常棘手