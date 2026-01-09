中華隊經典賽猛將少1 「大聯盟唯一台灣球員」鄧愷威婉謝邀約
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月開打，各參賽國正陸續確認選手參與國家隊意願，並展開集訓，為大賽做準備。豈料，台灣目前唯一大聯盟球員鄧愷威今（9）日透過社群及經紀公司發布聲明，稱與家人、團隊多次討論與評估後，婉謝中華隊邀約。
鄧愷威在2023年第5屆世界棒球經典賽時是中華隊代表之一，當年其母對舊金山巨人有訂投球限制，所以他先留在美國訓練，比賽開打前才返台。雖然鄧愷威當年表現不盡理想，但他被視為此次中華隊主戰投手之一，尤其他還是台灣目前唯一在大聯盟奮戰的選手，人氣和關注度更是直線上升。
不過鄧愷威今日發布公開聲明表示，經過與家人、團隊多次討論，做出婉謝中華隊邀約的決定。鄧愷威理解球迷可能失望，但強調能代表中華隊始終是重要且珍惜的經歷。而鄧愷威在2024年首次登上大聯盟，帶來衝擊與反思，也讓他意識到自身仍需調整與學習；進入2025年開始在更高強度競爭環境中累積經驗，確認現階段最重要的是專注準備、穩定提升。
鄧愷威也感謝中華職棒會長蔡其昌、總教練曾豪駒及教練團的理解與支持，並承諾將持續全心投入訓練，迎接未來挑戰。他也祝福中華隊在經典賽順利，呼籲球迷支持上場選手，並表示自己會與大家一同為中華隊加油。
鄧愷威臉書全文如下：
大家好，我是鄧愷威。
這段時間以來，我反覆思考，並與家人及團隊進行多次討論與評估。經過審慎考量後，我最終做出一個艱難的決定，婉謝本屆 WBC 世界棒球經典賽的邀請。我明白，這樣的決定勢必會引起不同的聲音，也可能讓期待我披上中華隊球衣的球迷感到失望，這份心情我完全理解。能夠代表中華隊出賽，對我而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事，這一點從未改變。
2024 年，我第一次站上大聯盟舞台，這段經歷帶給我許多衝擊與反思，也讓我更清楚看見自己仍有許多需要調整與學習的地方。進入 2025 年後，我在更高強度的競爭環境中嘗試不同角色、累積實戰經驗，也更加確定，現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。
因此，在整體狀況與未來規劃的評估下，最終只能做出這樣的決定。接下來，我仍會全心投入訓練與準備，持續提升自己，迎接未來的挑戰。
非常感謝中華職棒蔡其昌會長、曾豪駒總教練以及中華隊教練團對我的邀請。我也在做出決定後，第一時間向曾總說明我的想法，感謝總教練的理解與尊重，在得知我的決定後，仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對我而言意義重大。
最後，謝謝所有一路支持我、關心我、為我熬夜看球的朋友們。你們的期待與目光，我一直都放在心上。
我也真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利。每一位站上場的選手，都是在為台灣付出與拚戰，他們都值得被全力支持，而我也會和大家一起為中華隊加油。
