中華隊經典賽43人名單被流出！兩名台美混血球星獲選

【體育中心／綜合報導】經典賽將於今年3月開打，中華隊周四開訓，原本教練團表示不會公布43人名單，但今天被搶先爆料，最大亮點就是兩名台美混血球星確定入選。

為了在今年經典賽取得佳績，中華隊積極遊說具有台灣血統的混血好手參戰，去年還在大聯盟打球的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），以及在小熊3A的「龍仔」龍恩（Jonathon Long）。

但包括12強的「台灣隊長」陳傑憲、林昱珉、林家正、陳晨威、林安可仍在其中，而林維恩、孫易磊、韋宏亮、柯敬賢等20歲以下年輕投手也獲選。

廣告 廣告

經典賽中華隊43人集訓名單：

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林振瑋、林維恩、王彥程、古林睿煬、徐若熙、宋家豪、孫易磊、莊陳仲敖、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、李東洺、曾峻岳、吳俊偉、莊昕諺、韋宏亮、賴胤豪、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、戴培峰

內野：李灝宇、鄭宗哲、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、王博玄、張政禹、龍恩

外野：、陳傑憲、陳晨威、林安可、宋晟睿、邱智呈、柯敬賢、費爾柴德

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

