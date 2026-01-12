中華隊經典賽43人集訓名單曝光？2混血球星獲選 12強班底多人續戰

備戰3月的世界棒球經典賽，中華隊即將在15號開訓，43人集訓名單被搶先曝光！名單中有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選。最大亮點是兩名台美混血球星也入選，包含去年還在大聯盟打球的「費仔」，還有在小熊3A的「龍仔」龍恩，但這份名單並沒有獲得證實。

43人集訓名單疑流出 旅外19人、5位20歲投手

備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊預計15號展開集訓，原本教練團表示集訓名單不會對外公布，但最近卻有一份43人名單搶先曝光，其中最大亮點就是有兩名台美混血球星入選名單，包含去年還在大聯盟打球的「費仔」（Stuart Fairchild），以及小熊3A的混血重砲「龍仔」（Jonathon Long）。

從這份名單來看，中華隊這次集訓以投手戰力最為龐大，同時為了延續世界12強賽的奪冠氣焰，包含12強台灣隊長陳傑憲、扛起「中華隊王牌」左投林昱珉、圈粉無數的國家隊主戰捕手林家正、12強對南韓敲出滿貫砲的陳晨威、強打好手林安可都在其中；另外台灣旅美內野手鄭宗哲也預期要投入中華隊集訓。

唯一實戰過大谷翔平！ 球評看好19歲外野手柯敬賢

而整體陣容呈現年輕化與旅外掛帥的趨勢，像是以少見的左投之姿、在青棒展露頭角的林維恩，擁有豐富國際賽資歷的孫易磊，以及去年季中選秀狀元韋宏亮。年僅20歲的年輕投手入選，也顯示教練團有意提前培養未來國家隊核心戰力。

目前效力於洛杉磯道奇體系的19歲台灣外野手柯敬賢，他也在外傳的43人名單，球評錢定遠也特別點評，柯敬賢這一年打得非常地出色，且他大概是選手裡面唯一真正有實戰過日籍球星大谷翔平投球的選手。球評認為，相信美職的野手所展現出來的爆發力，跟中職養成的選手在集訓中可以擦出非常好的火花。

球評認為，雖然少了鄧愷威、黃子鵬，但投手的陣容應該還算是強大的。雖然這份43人集訓名單並沒有獲得證實，面對強敵環伺，也讓集訓名單以及最終確定入選名單，都成為球迷熱議焦點。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／施佳宜

