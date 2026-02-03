中華隊總教練被驅離球場 UBA熱戰創紀錄 桑茂森的13連勝飲恨政大

國體大林睿軒打出UBA生涯代表作，有22分，包括4個三分球，令政大很頭疼。 (潘安彥攝影)

國體大總教練桑茂森吞了兩個T，第四節被迫離場。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】UBA的比賽有多刺激? 今天是UBA大專籃球聯賽男一級預賽最後一天，沒想到晚間打到最後一場發生激烈衝突，曾任中華隊總教練的桑茂森在領軍國體大挑戰地主政治大學男籃隊接連被裁判插了兩次T(技術犯規)，被迫退場，最終國體大喪失了先兩位數領先上半時領先兩位數優勢，以82比96落敗。

國體大在本季UBA喻賽表現一路長紅，創下校史最高紀樂的13連勝，但昨天意外輸給健行科大3分，中斷連勝紀錄，今天繼續在政大出賽，與史上最強的政大交手，雖然第一節表現出色，以30比22的高比分領先，但政大在第二節止血成功，差距縮小到3分，第三節艱辛要回領先，在激烈碰撞過程中國體大總教練桑茂森對裁判尺度不滿，尤其是政大外籍生波波夫摔倒，場邊的陳子威總教練趕緊上前把他扶起來繼續比賽，政大教練此舉是否有擅自進場、影響比賽的舉動，似乎有些模糊，但在國體大從大幅領先到被逆轉確實也引起桑茂森總教練不滿，他和裁判的言詞爭議也依在打斷比賽，最終他連吞兩次技術犯規，依規定必須退場，而且不能在場邊觀戰，應該是回至球隊休息室到比賽結束。

這場熱戰是以國體大高昂士氣帶動的第一節領先開始，國體大林睿軒投進4個三分球，總共摘下22分，帶給國體大咄咄逼人的領先氣勢，可惜政大外籍生波波夫表現穩健，拿下恐怖的23個籃板球，外加高命中率帶來的16分，搭配先發後衛林子皓29分包括4個三分球，外帶5抄截，以及宋昕澔、張鈞淮都得分上雙，最終還是讓國體大吞下2連敗。

政大林子皓單場29分破本季個人最高紀錄，及時挽救政大。 (潘安彥攝影)

