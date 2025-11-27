中華隊長李志強傳奇新篇章 東引快刀手李志強變身海南島球王

北京亞洲男籃賽，贏得第三名的中華隊長李志強已經高齡66歲了，依然是身強體壯的球王。 (魏冠中攝影)

李志強(左)和台北名人隊賽球，無論是傳球投籃，都令人賞心悅目，不愧是NBA球星都守不住的中華隊國手。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／海南島海口 報導】他絕對是中華男籃隊傳奇，他是李志強，36年前他以中華男籃隊長身分前進北京，率隊摘下第15屆亞洲男籃賽季軍，NBA巨星天鉤賈霸在台灣的退休告別賽在臺灣登場，輕鬆擊敗中華隊，但身高僅182公分的李志強卻在眾多NBA高大球員中穿梭自如，狂摘46分。

最近李志強以66歲高齡陪伴愛妻前進海南島，參加首屆海南島自貿港盃籃球賽，又輕鬆摘下65歲組冠軍，並且還在冠軍賽中獨得21分，毫無疲態，他在海南島獨創冠軍傳奇的故事，也為他自己留下海南島球王美名。

李志強的籃球生涯很長，長到很多同齡職業球員退休20年了，他還在球場上生龍活虎，不僅是得分犀利，三分球神準，掌控比賽節奏也有超乎常人的冷靜，很多40歲以下球迷都不知道，老牌籃球博士鄭志龍在剛加入中華隊國手行列時，最佩服的師父就是李志強，他不僅永遠拜李志強為師父，還直接強迫中華隊所有球員不准搶走李志強退休時的12號球衣，因為鄭志龍崇拜師父到必須接手李志強退休球衣12號，從上世紀的1991年到1999年中華隊永遠的12號國手就是鄭志龍，即使是參加CBA中華職籃鄭志龍球衣背號依然是12號。

李志強在上世紀末從中華隊退休後，接下了泰瑞戰神隊總教練工作，中國大陸的太極戰神王立彬(1984年中國大陸首次參加奧運的掌旗官)還是李志強總教練的旗下球員。後來，泰瑞戰神改名中廣戰神，又被緯來電視台接手，先後更名緯來獵人、台灣大雲豹，一直到最近幾年才變更為目前國內職籃界赫赫有名的台北富邦勇士隊。

至於李志強呢，他在籃球場上永遠不寂寞，包括鄭志龍和精靈控衛顏行書都是跟著他進入職籃領域，最近25年李志強的冷靜犀利打球風格，永遠是國內中老年籃球賽的頂級球隊名片，他們夫妻也跟著子媳開創了一個有名的外省麵食品牌『東引快刀手』，倆夫妻雖然年過60，仍然和子媳合作經營小吃餐飲，竟然也在東區闖出非常出色口碑，不僅是食客不斷，東引快刀手的滷味刀工也令老饕津津樂道。

只有沒有出門比賽籃球，年逾花甲的李志強都會守在東引快刀手的店裡幫忙賺錢，不過，全台灣從北到南的銀髮族比賽裡治強永遠是搶手球星，近三年疫情結束，李志強更是臺灣各大籃球隊爭相挖角的熱門老漢球星，單是今年就已經6度飛奔大陸，從福建莆田、浙江橫店、東北黑龍家哈爾濱，到安徽、海南島，李志強近幾年飛奔大陸賽球至少20趟以上，他不僅是球技超群，而且解讀籃球功力一流，任何人和他搭配打球都很舒服。

以最近幾天的海口比賽為例，他第一次穿上樂馬(快樂老馬)隊17號球衣，第一戰就碰上人高馬大的台北名人隊，雖然對手有5名高達190到196公分長人，但無人守得住李志強，被他一人獨得21分，雖然兩度追成一球之差，最後李志強仍然把首戰即為冠軍決戰的勝利拿下來。但一路連勝的臺灣樂馬隊在最後一戰碰到輸給台北名人隊的深圳梅花隊，由於李志強下半場沒有打，樂馬隊立即潰不成軍，第三節僅得7分，最後一節更是只拿到3分而落敗。不過，比較戰績之後，李志強的樂馬隊依然是冠軍，同為寶島球隊的台北名人隊亞軍，深圳梅花隊喜獲季軍。

李志強的籃球人生，並未在33年前他33歲退休接任教練後謝幕，從33歲到66歲李志強依然是籃球場上永不言退的強者，看見李志強陪著愛妻飛奔寶島台灣與大陸神州各地大城市比賽，絕對是一種享受，和他同隊打球更是舒服，可以從他身上學到很多難以言傳的籃球絕藝，下一次如果有65歲以上老大爺球賽請注意李志強這位老前輩，他的球技到現在依然是莫測高深，好看得很。

李志強(藍色球衣)和台北名人隊的寶島內戰，可以一個打五個。 (魏冠中攝影)

