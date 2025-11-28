中華隊12強電影被酸像大悶鍋？蔡其昌妙回

▲民進黨立委蔡其昌今（28）日談及中華隊12強電影。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 改編自中華隊世界棒球12強賽奪冠歷程的電影《絕勝》，昨（27）日公布演員陣容，演員王識賢將扮總教練「龍貓」曾豪駒，宋柏緯飾演「台灣隊長」陳傑憲。對此，民進黨立委、中職會長蔡其昌今受訪指出，很謝謝台灣企業願意投資拍攝棒球電影，這對推廣棒球多少有些幫助，至於電影像不像大悶鍋？他不知道，但至少引起話題、有流量，對片子都有幫助。

《絕勝》主要卡司昨曝光，除王識賢、宋柏緯外，還有演員張庭瑚飾演捕手林家正、陳泰河飾演左投林昱珉，並由導演姜瑞智和王維明共同執導。不過，有媒體今向蔡其昌提問指出，社群媒體上有些網友認為這部電影可能會很像全民大悶鍋，評價有褒有貶，蔡其昌認為，雖然電影會怎麼演、像不像大悶鍋，他不知道，但至少已引起話題，只要棒球可以被討論，有話題、流量，對片子應該都有幫助。

蔡其昌也被問到會不會客串？他也笑著回應，如果找他客串，票房應該會比預期差很多。

另外，因蔡其昌昨和旅外球員共進午餐，他也特別強調這頓飯和明年經典賽的徵召沒有關係，因為徵召還是會由教練團進行討論。至於該餐會，是他每一年都會舉行的，例行邀請旅外的選手在休假期間吃個飯，讓球員和球員之間經驗交流、分享，中華職棒也希望和球員有良好互動，當他們的後盾，CPBL是他們永遠的家。

至於43人的集訓名單，蔡其昌說，有參加的選手目前應該都已收到聯盟的通知了，不會再有新的邀請、徵召的作業。

蔡其昌提到，2023的經典賽結束後，就有提案要讓情蒐小組常態化，哪怕這之間贏了12強，情蒐小組也並未隨國家隊解散，仍持續運作，掌握球員和其他國家隊伍球員的動態，希望做最好的準備，提高勝率。

