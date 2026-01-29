中華隊2/6公布30人名單！日本名將預測 首戰不會對上大谷翔平

隨著世界棒球經典賽將在3月開打，日本隊已經提前釋出29人名單，中華隊總教練曾豪駒日前也表示，中華隊30人名單公布時間預計將在2/6，由MLB統一對外發布。

經典賽中華隊選手們目前正於高雄國訓中心進行第一階段集訓，曾豪駒表示，會安排教練團2月3日開會，討論鎖定最終30人的代表名單，預計會由MLB在2月6日統一對外發布。

曾豪駒透露，此次中華隊預計會帶15到16位投手，較2023年多出一些，主要是球員仍處於調整期，為了應對比賽期間大家的用球數控管，也能讓球隊在賽事中能更隨時應變，預計每場比賽會安排兩名先發投手輪流出戰。

廣告 廣告

至於日本隊已提前釋出29人名單，不少人好奇，大谷翔平是否會在首戰對上台灣就扛下先發投手，對此前日本名將井口資仁預測，不認為日本隊首戰就會推派大谷翔平先發主投。

井口資仁直言，第一輪預測不會有那麼苦戰的比賽，因此先發的部分派誰投哪一場比賽都可以，應該會使用多位選手串聯完賽，累積比賽經驗，尤其大谷翔平是大聯盟選手，有可能會從大聯盟開幕戰推算需要多少球數和局數，綜合這些條件，也會影響到大谷翔平的登板機會。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／王孜筠 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手

WBC／日本隊公布經典賽29人名單 山本由伸確定參戰

經典賽C組晉8強賠率出爐！中華隊被看扁倒數 傳韓「棄日抓台」拚戰