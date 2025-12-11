中華隊WBC首戰日本 票價、賽制、教練團一次看

中華隊明年將前往日本投入分組賽，首戰就要迎戰衛冕軍日本隊。（圖／東森新聞）





2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月5日正式開打，共有20支隊伍參賽。中華隊將前往日本投入分組賽，首戰就要迎戰衛冕軍日本隊。《EBC東森新聞》也整理了本屆賽事的票價資訊、教練團名單與賽制內容，提供球迷參考。

據了解，本屆WBC預賽的舉辦城市包括日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與邁阿密。八強賽將在休士頓與邁阿密舉行，複賽及決賽則全數安排在邁阿密進行。中華隊被分在C組，將於東京巨蛋出戰日本、韓國、捷克與澳洲等強敵。

2026 WBC門票資訊

主辦方指出，東京巨蛋場次的門票分為套票與單場票，除了日本國內抽選與販售外，也提供海外球迷透過官方授權平台參加抽選，包括WBC官方網站與日本的Lawson Ticket系統等。

根據官方公告，海外預售抽選登記時間為12月12日（五）18時起至12月15日（一）5時止，中選名單將於12月17日（三）11時公布。門票僅限信用卡付款，每人最多可購買4張，且無法自行選位。

日本隊比賽的票價

日本隊場次的單場票價從頂級禮遇套裝到最經濟的輪椅席皆有提供，選擇相當多元。若想近距離感受比賽刺激，熱門的精彩席是不少球迷的首選，其中精彩席S單場票價為7萬日圓（約新台幣1萬5400元），精彩席A與B則分別為6萬日圓（約1萬3200元）與5萬日圓（約1萬1000元）。

若希望以較親民價格入場，內野指定席也是不錯的選擇。指定席A售價1萬5000日圓（約3300元），指定席B為1萬2000日圓（約2640元），仍在多數球迷可負擔的範圍內。追求高CP值的球迷，則可選擇左、右外野指定席，票價均為7000日圓（約1540元）。

至於最平價的入場選項則為站立吧台區，票價6000日圓（約1320元），而輪椅席僅需5000日圓（約1100元），讓預算有限或有特殊需求的觀眾也能輕鬆參與這項棒球盛事。

非日本隊比賽票價

相較於日本隊場次的高額票價，非日本隊比賽的票價相當親民。最昂貴的鑽石包廂單場僅需1萬5000日圓（約新台幣3300元），冠軍席與精彩席B則為1萬日圓（約2200元）。若想擁有良好內野視野，球迷可選擇精彩席A（1萬2000日圓，約2640元）或指定席SS（8000日圓，約1760元）。

團體觀賽的選擇也相當多元，10人的豪華包廂單場價格為10萬日圓（約2萬2000元）；較小團體則可選擇4人座天空露台，售價2萬日圓（約3999元），或4人座一、三壘包廂，售價3萬2000日圓（約7040元）。

預算有限的球迷也有平價選擇，基礎內野席位如指定席B僅3000日圓（約660元），指定席A為4500日圓（約990元）。最經濟的則是外野席，票價2800日圓（約560元），站立吧台區也只需3000日圓（約660元）。

中華隊教練團名單

總教練：曾豪駒

首席教練：高志綱

投手教練：林岳平

牛棚教練：王建民

打擊教練：彭政閔、高國輝

內野教練：陳江和

外野兼跑壘教練：張建銘

體能教練：劉品辰、陳宗宏

2026 WBC 賽制

賽事將自3月5日率先進行預賽，直到3月12日結束。預賽採「五隊取二」制度，各組前兩名可晉級。複賽開始後將改為單淘汰制。A、B組複賽在大金球場進行，C、D組則於龍帝霸公園球場舉行。準決賽訂於3月16日至17日在龍帝霸公園球場進行，同樣採單淘汰制。最終的冠軍戰將於3月18日舉行，決定2026年WBC的總冠軍。

