中華電信七股所 風災後90天重建黑面琵鷺觀測系統

中華電信七股營業所在風災後快速重建黑面琵鷺智慧觀測系統，確認今年來台南沿海過冬的黑面琵鷺，比去年還多了五百餘隻。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，黑面琵鷺棲息地的七股濕地也無法倖免，由於十月份為黑面琵鷺遷移報到季節，中華電信七股營業所在風災後的九十天內重建智慧觀測系統，運用人工智慧物聯網技術，確認黑面琵鷺族群今年成功增加超過五百隻，辨識範圍並從黑面琵鷺擴展至十三種常見鳥類。

中華電信二十三日公布四大生物多樣性專案成果，並展示ＡＩ、５Ｇ與物聯網技術如何應用於推動全台棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測成果。中華電信董事長簡志誠表示，面對氣候變遷與生物多樣性流失的挑戰，中華電信以ＡＩ創新並結合科技串聯跨地域、跨世代的永續協作能力，推動全民參與的保育行動。

中華電信指出，民國一一三年中華電信運用人工智慧物聯網(AIoT)技術，首創黑面琵鷺智慧觀測系統，這套系統卻毀於七月份來襲的丹娜絲颱風，中華電信七股營業所在九十天內重建智慧觀測系統，更結合ＡＩ聲音辨識技術，分析聲紋辨識鳥種以補足影像監測盲區，搭配電子圍籬監控棲地狀況，即時通報外擾入侵，提升保育效率，成功紀錄到四千餘隻黑面琵鷺，確認其數量比一一三年增加五百隻以上。

中華電信表示，今年並與黑面琵鷺保育學會於七股頂山國小設立「ＡＩ科技復育生態教育中心」，透過ＡＩ影像辨識與生態課程，推動環境教育扎根於地方。

中華電信也推出百種保育計畫，關懷台灣瀕危植物保育，在台北金山大樓、高雄武昌大樓等地，復育多種受脅之本土植物，導入AIoT智慧監測技術，與科學化保育模式，希望推廣應用使更多企業也能實現營運與生態共榮並進。

另外，中華電信也培養員工學習樹木碳匯量測技術，今年共培育二六四位企業志工，前進高雄都會公園及全台二十一所校園，完成三六三一棵樹木碳匯量測，不僅導入ＡＩ技術建構在地化碳匯資料庫，未來還將結合ＡＩ影像與多光譜分析，提升量測精準度，為校園及城市碳盤查提供重要依據。