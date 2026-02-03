中華電信今年擴大布局海纜＋多軌衛星＋雲端機房 非行動資本支出暴增24%
中華電信今日（2/3）召開法說會公布2025年第四季合併營運成果。會中有法人關注，今年非行動資本支出金額242.2億元、年增達24.2%，其來源為何？中華電信表示，主要係擴大國內外海纜建設、佈局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。
中華電信日前公布2026年財測，營業成本及費用合計為1,939.9~1,944.6億元，較2025年度增加約3.5%~3.7%。主要係為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，故相關成本增加。
此外，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元，整體增幅15.2%；尤其非行動資本支出金額242.2億元，年增幅達24.2%，主要係擴大國內外海纜建設、佈局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。
中華電信財務長許文馨在法說會中，回應法人提問時表示，IDC 涵蓋眾多領域，中華電信急需大量 AI 人才，因此加強投入人力資源投資。「其次，我們對台灣的電力政策不太確定，所以也比較謹慎」；還有折舊費用也是提升成本的原因之一。
另在行動資本支出部分，中華電信財務處副總蔡卓芬表示，5G投資已過了高峰期，今年主要投資在SA獨立組網如網路切片等技術，但行動資本支出約76.9億元，仍低於2025年，約減少6.3%。
中華電信董事長簡志誠表示，2025年度以強勁的財務表現圓滿收官，不僅第四季營收達新台幣656.5億元，年增0.5%，創近十年同期新高，全年營收成長2.7%，刷新歷史紀錄。所有財務指標，包含營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘等，皆超越財測高標。
簡志誠指出，亮眼的營運表現主要受惠於核心事業穩健成長，以及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股盈餘達新台幣4.99元，創八年新高；第四季每股盈餘1.20元，亦創同期十年新高，展現公司營運的高度韌性，以及在數位創新及策略執行上的卓越能力。
2025年第四季合併營收為656.5億元，較去年同期增加0.5%；營業淨利為113.8億元，減少2.2%；EBITDA為215.5億元，減少0.2%；營業淨利率為17.34%，去年同期為17.83%。歸屬於母公司業主之淨利為92.9億元，增加3.2%；每股盈餘1.20元。
2025全年營收為2,361.1億元，增加2.7%；主因銷貨收入、ICT業務、行動服務及寬頻服務等核心業務成長。營業淨利為485.5億元，增加3.6%；營業淨利率為20.56%，2024年同期為20.38%。EBITDA為887.7億元，增加2.6%；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4.0%；每股盈餘4.99元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。
針對各事業群表現，總經理林榮賜指出，個人家庭事業群在第四季表現穩健，營收為395.4億元，增加5.9%，亮眼表現主要來自行動與固網寬頻的穩健成長，加上iPhone手機熱賣而推升整體營收。惟本季因提列最後一批3G設備減損，以及去年同期一次性認列較高的政府補助收入，致整體稅前淨利微幅年減0.3%。他強調，中華電信5G滲透率持續提升，推升寬頻ARPU再創新高，行動業務收入市占率達41%，持續站穩市場領導地位。
他繼續說，企業客戶事業群本年度多數大型專案已於前三季完工認列，但資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收額至220.2億元，減少7.9%，主因本年度多數大型專案已於前三季完工認列所致；此外，稅前淨利亦受前述3G設備減損影響而年減4.5%。本季企業客戶群在行動及固網寬頻業務，以及衛星服務方面均展現強勁的成長動能。
國際事業群第四季營收成長2.5%，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12%，表現亮眼。國際電信事業群營收為25.6億元，年增2.5%，稅前淨利年增1.8%，主要受惠於國際IDC服務需求強勁及漫遊收入提升。此外，自本季起SJC2及Apricot兩條國際海纜正式完工啟用，進一步帶動固網業務成長2.2%。
林榮賜補充，展望2026年，中華電信將持續強化技術能量。隨著 OneWeb 與 SES 衛星於2025年正式啟用，Astranis 衛星亦將於2026年下半年加入營運，進一步強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電信積極拓展 pre-6G 商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。
另在永續領域，中華電信去年第四季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖，同時亦榮獲多項國內外獎項肯定。中華電信將持續打造面向未來的數位基礎建設，結合AI能力，為利害關係人創造長期且永續的價值。
另，截至2025年12月底，行動電話客戶數為1,324萬，較去年同期增加0.9%。第四季整體行動服務營收為176.8億元，較去年同期成長4.7%；行動090月租型ARPU為572元，與去年同期增加3.6%。
截至2025年底，中華電信寬頻客戶數為445萬，較去年同期增加0.5%；HiNet寬頻客戶數為373萬，較去年同期增加1.4%。第四季整體固網寬頻營收為118.8億元，增加3.8%，固網寬頻ARPU為819元，較去年同期增加3.3%。同樣截至2025年底，市話客戶數累積為863萬。
更多太報報導
中華電信去年營收獲利雙創新高 董座簡志誠：今年建構「海地星空」布局
中華電信公布2026年財測 估營收年增2.85%！每股盈餘上看5.02元
中華電信宣布與SES簽署合作備忘錄 在台灣建置北亞首座中軌衛星地面站
其他人也在看
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
華邦電總座信心喊話沒用 爆35萬張大量一度跌停
華邦電（2344）總經理陳沛銘在昨天力成集團年終晚會信心喊話「今年記憶體景氣非常好」，同時產能已被預訂完畢，但仍不敵「空襲」大筆賣壓湧現，今早股價開高後不到一小時就翻黑，一度還殺到跌停板104.5元，成交量近中午已突破35萬張巨量，高居台股第一大量，成交金額近400億元。華邦電已連三跌，股價自高點修正逾23%。
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。
《熱門族群》吸金行情急轉彎 記憶體股跌停潮 一夕淪為市場提款機
【時報-台北電】台股在元月漲多後，受上週五美股全面走低影響，加上農曆春節長假將至，投資人抱股過年意願偏低，2月首個交易日指數持續回檔，盤中重挫逾500點，不僅失守32000點整數關卡，31500點支撐亦面臨嚴峻考驗。 其中，記憶體族群成為盤面重災區。受到美股記憶體大廠美光重挫影響，台股相關族群賣壓湧現，出現全面性下殺。華邦電（2344）、群聯（8299）盤中直奔跌停，南亞科（2408）失守300元整數關卡，力積電（6770）同步重挫約9%，旺宏（2337）亦大跌逾7%，竟是族群中跌勢「相對」較輕的個股。 此外，DRAM模組族群同步跳水，廣穎（4973）、品安（8088）、創見（2451）盤中皆亮燈跌停，市場恐慌情緒明顯升溫。 市場亦傳出中國大陸NAND Flash龍頭長江存儲科技位於武漢的新廠，原規劃時程提前，最快將於今年下半年進入大規模量產階段，引發市場對記憶體「超級循環」是否接近尾聲的疑慮。在利空消息發酵下，南亞科、華邦電、群聯等記憶體指標股開盤即承壓，資金快速撤出，盤面出現多檔跌停，原本吸金標的短線轉為「提款機」。（編輯：張嘉倚）