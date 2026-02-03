中華電信今年擴大布局海纜＋多軌衛星＋雲端機房 非行動資本支出暴增24%

中華電信3日召開法說會，會中有法人關注今年非行動資本支出大幅增加的原因。資料照



中華電信今日（2/3）召開法說會公布2025年第四季合併營運成果。會中有法人關注，今年非行動資本支出金額242.2億元、年增達24.2%，其來源為何？中華電信表示，主要係擴大國內外海纜建設、佈局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。

中華電信日前公布2026年財測，營業成本及費用合計為1,939.9~1,944.6億元，較2025年度增加約3.5%~3.7%。主要係為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，故相關成本增加。

廣告 廣告

此外，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元，整體增幅15.2%；尤其非行動資本支出金額242.2億元，年增幅達24.2%，主要係擴大國內外海纜建設、佈局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。

中華電信財務長許文馨在法說會中，回應法人提問時表示，IDC 涵蓋眾多領域，中華電信急需大量 AI 人才，因此加強投入人力資源投資。「其次，我們對台灣的電力政策不太確定，所以也比較謹慎」；還有折舊費用也是提升成本的原因之一。

另在行動資本支出部分，中華電信財務處副總蔡卓芬表示，5G投資已過了高峰期，今年主要投資在SA獨立組網如網路切片等技術，但行動資本支出約76.9億元，仍低於2025年，約減少6.3%。

中華電信董事長簡志誠表示，2025年度以強勁的財務表現圓滿收官，不僅第四季營收達新台幣656.5億元，年增0.5%，創近十年同期新高，全年營收成長2.7%，刷新歷史紀錄。所有財務指標，包含營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘等，皆超越財測高標。

簡志誠指出，亮眼的營運表現主要受惠於核心事業穩健成長，以及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股盈餘達新台幣4.99元，創八年新高；第四季每股盈餘1.20元，亦創同期十年新高，展現公司營運的高度韌性，以及在數位創新及策略執行上的卓越能力。

2025年第四季合併營收為656.5億元，較去年同期增加0.5%；營業淨利為113.8億元，減少2.2%；EBITDA為215.5億元，減少0.2%；營業淨利率為17.34%，去年同期為17.83%。歸屬於母公司業主之淨利為92.9億元，增加3.2%；每股盈餘1.20元。

2025全年營收為2,361.1億元，增加2.7%；主因銷貨收入、ICT業務、行動服務及寬頻服務等核心業務成長。營業淨利為485.5億元，增加3.6%；營業淨利率為20.56%，2024年同期為20.38%。EBITDA為887.7億元，增加2.6%；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4.0%；每股盈餘4.99元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

針對各事業群表現，總經理林榮賜指出，個人家庭事業群在第四季表現穩健，營收為395.4億元，增加5.9%，亮眼表現主要來自行動與固網寬頻的穩健成長，加上iPhone手機熱賣而推升整體營收。惟本季因提列最後一批3G設備減損，以及去年同期一次性認列較高的政府補助收入，致整體稅前淨利微幅年減0.3%。他強調，中華電信5G滲透率持續提升，推升寬頻ARPU再創新高，行動業務收入市占率達41%，持續站穩市場領導地位。

他繼續說，企業客戶事業群本年度多數大型專案已於前三季完工認列，但資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收額至220.2億元，減少7.9%，主因本年度多數大型專案已於前三季完工認列所致；此外，稅前淨利亦受前述3G設備減損影響而年減4.5%。本季企業客戶群在行動及固網寬頻業務，以及衛星服務方面均展現強勁的成長動能。

國際事業群第四季營收成長2.5%，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12%，表現亮眼。國際電信事業群營收為25.6億元，年增2.5%，稅前淨利年增1.8%，主要受惠於國際IDC服務需求強勁及漫遊收入提升。此外，自本季起SJC2及Apricot兩條國際海纜正式完工啟用，進一步帶動固網業務成長2.2%。

林榮賜補充，展望2026年，中華電信將持續強化技術能量。隨著 OneWeb 與 SES 衛星於2025年正式啟用，Astranis 衛星亦將於2026年下半年加入營運，進一步強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電信積極拓展 pre-6G 商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。

另在永續領域，中華電信去年第四季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖，同時亦榮獲多項國內外獎項肯定。中華電信將持續打造面向未來的數位基礎建設，結合AI能力，為利害關係人創造長期且永續的價值。

另，截至2025年12月底，行動電話客戶數為1,324萬，較去年同期增加0.9%。第四季整體行動服務營收為176.8億元，較去年同期成長4.7%；行動090月租型ARPU為572元，與去年同期增加3.6%。

截至2025年底，中華電信寬頻客戶數為445萬，較去年同期增加0.5%；HiNet寬頻客戶數為373萬，較去年同期增加1.4%。第四季整體固網寬頻營收為118.8億元，增加3.8%，固網寬頻ARPU為819元，較去年同期增加3.3%。同樣截至2025年底，市話客戶數累積為863萬。

更多太報報導

中華電信去年營收獲利雙創新高 董座簡志誠：今年建構「海地星空」布局

中華電信公布2026年財測 估營收年增2.85%！每股盈餘上看5.02元

中華電信宣布與SES簽署合作備忘錄 在台灣建置北亞首座中軌衛星地面站