中華電信優惠抽好禮 申請HiNet家電0元帶回家

記者古可絜／綜合報導

迎接駿馬奔騰的新年，中華電信包裝行動、固網寬頻、加值服務及漫遊等優惠，還有機會抽新春好禮。即日起至3月31日止，申辦精采5G月繳1,399元以上，包括SAMSUNG Galaxy A56，與搭載Gemini AI的Google Pixel 10及SAMSUNG Galaxy Tab S11等熱門機型，搭配指定方案即可0元入手；申辦指定資費，最高可享Hami Point 10,000點，持點數於Hami Point點數商城兌換商品就有機會再抽Hami Point 16,888點及7-ELEVEN虛擬商品卡500元。

為滿足客戶居家上網的需求，中華電信祭出優惠活動，民眾申請HiNet光世代「速在有禮」300M以上指定方案，可將Panasonic微波爐、LG掃地機器人、象印電子鍋等熱門家電0元帶回家；ASUS旗艦遊戲掌機ROG Xbox Ally X、Nintendo Switch 2強作遊戲同捆包、iPad 11等享加購超值優惠，於網路門市申辦，最高再加碼贈送Hami Point 2,700點。

新春好禮加值服務同步享優惠，即日起至3月31日止，申辦YouTube Premium行動年約方案、Hami Video搭配精選娛樂應用軟體的好康星選方案、Google One加防駭守門員雙享包及LINE貼圖組合等指定雙享年約方案，除方案優惠外，還加碼抽紅包且人人有獎，最高可享Hami Point 688點或行動上網流量券68GB。

此外，中華電信國際漫遊具原號使用、快速開通、免設定、資安保障等優點，享受當地多家電信業者提供的多網支援服務，連線品質更穩定，把握農曆春節9天連假出國旅遊好時機，即日起至2月28日止，透過中華電信網路門市或APP申請任一原號國際漫遊上網方案並完成啟用，就有機會抽中臺北東京來回機票、Hami Point點數回饋最高888點。