中華電信八年蟬聯Frost Sullivan最佳實踐獎

(記者謝政儒綜合報導)2025年《最佳實踐獎》（Frost & Sullivan Best Practices Awards 2025）近期公布得獎結果，中華電信再度蟬聯「台灣年度最佳電信服務業者獎」（2025 Taiwanese Telecom Company of the Year Award）及「台灣資料中心競爭策略領導獎」（2025 Taiwan Data Center Services Competitive Strategy Leadership Award），同時首度榮獲「台灣 5G 科技創新領導獎」（2025 Taiwanese 5G Technology Innovation Leadership Award），除一口氣勇奪三項大獎，更是台灣唯一連續八年榮獲《最佳實踐獎》肯定的企業。中華電信董事長簡志誠表示，很榮幸再度榮獲評審團的肯定，彰顯中華電信在AI創新與前瞻領域的布局、5G專網與智慧應用的推動，及資料中心與AI基礎設施建構上的努力和核心實力，深獲國際肯定。

Frost & Sullivan分析師指出，中華電信以AI技術為核心推動創新應用，從網路到服務皆持續升級，展現引領產業的前瞻思維。公司強化「海、地、星、空」多層次網路，另打造高頻寬、高穩定的光纖架構，以支撐生成式AI與大數據應用，並自行研發CHT AI Factory平台，整合算力與資料資源，讓AI能夠落地營運，為電信服務注入新動能。分析師並指出，中華電信持續觀察全球AI發展趨勢，將技術能量轉化為具體服務，已將AI應用拓展至醫療、交通與城市發展等領域，與產業夥伴合作推動智慧化場域。同時，公司關注科技人才培育，已有累計超過1,300張雲端應用與300張AI相關國際證照，展現穩健的技術基礎與發展遠見。

Frost & Sullivan分析報告說明，中華電信在5G創新應用面表現卓越，尤其在5G專網、智慧城市及智慧醫療等領域已可見其產業影響力。例如：在製造業，中華電信以5G企業專網結合AI影像辨識與自動光學檢測技術，將高解析度影像即時傳輸至AI平台進行瑕疵辨識，並搭配機械手臂完成自動分類，有效降低人力成本與誤判率，提升生產效率與品質控管；在智慧城市方面，中華電信攜手臺南市政府推動5G智慧桿應用，整合智能路燈、氣象站、監控攝影機、5G微型基地台及電子看板，並搭配自主研發的智慧城市管理平台CHTCityOS，實現人流與車流即時分析、空氣品質監測及智慧執法等多元功能，打造更安全、便捷的城市生活新風貌。另外，中華電信在智慧醫療領域也有良好成果，其與臺北榮民總醫院合作，打造次世代5G醫療示範場域，發展AI洗腎風險預判模型與遠距健康照護系統，提升病患照護品質與醫療資源運用效率。

在資料中心競爭策略面向，Frost & Sullivan分析師指出，中華電信推動基礎設施創新，並兼顧客戶需求與永續發展，持續投資高密度數據中心與AI應用服務，讓台灣資料中心服務邁向新里程。中華電信表示，公司自2024年啟動既有建築改造計畫，積極提升電力配置、冷卻效能與結構強度，將舊有機房升級為AI-ready資料中心，提升總體 IT負載能力，以支援AI與高效能運算需求；透過策略布局，公司不僅優化現有資產使用效益，也可靈活因應市場趨勢與技術變革，此次榮獲「台灣資料中心競爭策略領導獎」，正是對公司在策略規劃、技術升級與以客戶為中心的創新實踐之高度肯定。

中華電信董事長簡志誠強調，此次榮獲三項大獎殊榮，不僅展現公司在AI創新、5G應用及資料中心等領域的整合實力，更象徵中華電信秉持以客戶為中心的理念，持續以創新科技驅動服務升級，希望能為所有客戶提供更優質的網路與服務。

