中華電信公布2026年財測 估營收年增2.85%！每股盈餘4.92元略減1.4%

中華電信估2026年合併營收為2,419.9~2,436.8億元，約年增2.5%~3.2%。資料照



電信龍頭中華電信今日（1/23）公布2026年全年合併財務預測。估全年合併營業收入為2,419.9~2,436.8億元，約年增2.5%~3.2%。營業成本及費用合計為1,939.9~1,944.6億元，約年增3.5%~3.7%。營業淨利預測數481.4~496.6億元，約年減0.8%~年增2.3%。淨利為373.9~389.4億元，每股盈餘4.82~5.02元，皆約年減3.4%~年增0.6%。

中華電信表示，因應全球局勢的快速變動，以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，公司已訂定「以AI啟動未來」新願景，2026年將持續深化「數位韌性、智慧驅動、永續未來」策略主軸，以「AI Everywhere」理念為核心，布局AI平台架構、算力建置與應用拓展，結合優勢網路基礎打造分散式AIDC架構，確保韌性與擴展需求，除優化內部營運流程外，並賦能百工百業，推動AI應用落地，加速市場拓展。

在「AI Everywhere」核心理念下，公司擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。

技術面將強化資安、系統、網路、防詐，打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯「最值得信賴」的品牌價值；並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備。

業務面則聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新三大百億」及影視業務，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學、數位簽章及智慧聯網、大數據與衛星等商機；同時亦持續推動內容產業成長，提升MOD與Hami Video營收及訂閱數。

擴大版圖方面，將強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資，並推動子公司上市櫃（如立鼎）或Spin-off；同時，亦持續優化資產結構，結合綠建築與智慧管理，提升資產價值並創造收益。

除技術與業務拓展外，中華電信亦持續積極推進ESG，在環境面將穩健落實公司減碳路徑，加速再生能源採購、實施碳權自願減量專案、以IOWN支撐網路節能減碳，並推動生物多樣性復育工作等；社會面將落實數位平權、打造安全可信賴的數位環境，並推動幸福職場與勞動韌性；治理面除維持MSCI ESG最高等級 AAA評等外，將領先接軌IFRS永續揭露準則、導入ISO 37001反賄賂管理系統，爭取國際永續評比肯定。

中華電信2026年度合併營業收入預測數2,419.9~2,436.8億元，較2025年度自結數增加58.8~75.7億元，約2.5%~3.2%，主要係行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、數位韌性及AI賦能等資通訊新業務商機。

2026年度合併營業成本及費用預測數1,939.9~1,944.6億元，較2025年度自結數增加65.4~70.1億元，約3.5%~3.7%，主要係為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，故相關成本增加。

營業淨利預測數481.4~496.6億元，較2025年度自結數減少4.1~增加11.1億元，約減少0.8%~增加2.3%。稅前淨利預測數487.1~502.3億元、歸屬於母公司業主之淨利為373.9~389.4億元、每股盈餘預測為4.82~5.02元，較2025年度自結數分別減少0.3~15.5億元、減少13.0~增加2.5億元及減少0.17~增加0.03元。

另外，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元，主要係擴大國內外海纜建設、佈局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設。

