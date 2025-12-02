中華電信前進馬來西亞 於吉隆坡舉行子公司揭牌 深化東協布局再添重鎮

中華電信馬來西亞公司揭牌活動。中華電提供



中華電信擴大東協市場布局，今（1）日由旗下新加坡子公司在馬來西亞成立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.）」，並於吉隆坡舉行揭牌儀式。新據點將強化對在地台商及企業客戶的資通訊服務能量，成為中華電信深耕東協的重要里程碑。

揭牌典禮由中華電信國際分公司副總江筆（兼任新加坡子公司董事長）與新加坡子公司總經理劉順德主持，吸引駐馬來西亞代表處、吉隆坡台灣貿易中心及馬來西亞臺灣商會聯合總會等多位貴賓出席，共同見證中華電信進一步擴大東南亞跨國營運版圖。

馬來西亞受惠於完善的製造供應鏈、多語人才及區域樞紐優勢，近年已成台商進軍東協的重要基地；加上馬國政府推動國家級半導體戰略與 NIMP 2030 工業藍圖，帶動半導體、科技製造與電子組裝等產業快速成長。

中華電信三年前即設立當地辦事處，服務深耕台商。隨著今年 AI 浪潮加速產業升級，新加坡子公司將原辦事處升格為具營運資質的在地子公司，以提供更完整、即時、高效的資通訊整合服務。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕東協市場已逾 15 年，始終秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的核心理念，國際布局橫跨美、亞、歐三洲。吉隆坡新據點象徵公司跨國服務全面升級，未來將結合集團資源與在地團隊，成為台商及企業在馬國最值得信賴的資通訊夥伴。

