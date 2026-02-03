中華電信加速轉型 估新引擎年營收破百億

當市場仍聚焦財測數字時，中華電信揭露非電信「新引擎」的驚人關鍵訊號。中華電信總經理林榮賜直言，隨著pre-6G商機逐漸發酵，涵蓋AIoT、衛星及大數據等相關業務，有望在2026年的營收規模逾百億元，宣告電信龍頭正加速翻身成科技公司。

中華電信2025年全年每股盈餘4.99元，創8年新高。中華電信董事長簡志誠形容，2025年的強勁財務表現，是「圓滿收官」的一年，核心事業穩健成長，加上資通訊版圖持續擴張，讓中華電信不只守住基本盤，也開始替下一段成長曲線鋪路。

pre-6G催3大非電信業務

林榮賜把焦點放在「非電信」業務，全因pre-6G商機已逐步成形，AIoT、衛星與大數據等3大服務，未來不再只是技術展示，轉為可規模化、可長約化的實質營收來源。

其中，衛星業務被視為關鍵突破口。隨著OneWeb與SES衛星於2025年正式啟用，中華電信的多軌衛星服務已開始對政府與企業客戶提供通訊備援解決方案；自有衛星Astranis也預計於2026年下半年加入營運，進一步補齊低、中、高軌的衛星布局，推動衛星業務朝「億級規模」邁進。

把AI算力變成服務

在AI領域，中華電信的策略也逐漸清晰。林榮賜指出，公司正推動AI技術商用化，將模型服務平台化、複製化，發展可持續擴散的AI商業模式，並結合 AIDC（AI 資料中心）與邊緣算力協作架構，讓AI走向實際應用，成為企業客戶可長期採用的服務。

這也意味，中華電信未來不只賣頻寬與連線，而是把AI、數據與雲端能力，包裝成可直接落地的解決方案，切入企業數位轉型與政府大型專案。

從電信本業走向科技服務

事實上，這條轉型路線已逐步反映在投資方向上。中華電信近年持續加碼海纜、衛星、多軌通訊與雲端機房建設，強化通訊與資料基礎建設韌性，也為AI與數據服務鋪設底層骨架。

市場觀察指出，與其說中華電信在做「新業務」，不如說是在重新定義在數位生態系中的角色。當pre-6G商機逐步轉化為百億級營收來源，這家老字號電信商，正試圖讓外界不再只用「月租費公司」來看待它。

在EPS創高之後，中華電信接下來要交出的，已不只是財報數字，是這具「新引擎」能否真的撐起下一個成長年代。