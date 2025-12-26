中華電信助基隆醫院取得溫室氣體盤查認證

嘉義市 / 綜合報導 嘉義縣東石鄉的牡蠣產業在新鮮美味的背後，也面臨了大量蚵殼廢棄物 對環境的挑戰 。蚵農從採收、清洗到靜置，細心守護食材品質，同時也正視蚵殼帶來的環境衛生問題。透過與政府單位的合作，建置合法靜置場並設置防水層，進一步，現代化蚵殼加工廠以乾料進場、磁選、人工剔除、破碎與高溫鍛燒等流程，將蚵殼轉化不同粒徑大小，讓原本被丟棄的蚵殼，成為循環經濟中富有價值的新材料。從海洋到餐桌廢棄蚵殼再生為新興材料，蚵殼粉經高溫分類成飼料.肥料.塗料添加，綠色靜置場跨域結盟助蚵殼粉循環再利用。帶著濃濃的海味，一整輛卡車滿載大海的禮物，這是嘉義東石特有的牛奶蚵，蚵農採集完成後的第一步，是要進到洗蚵場。洗蚵廠業者戴季森說：「我們會用吊車吊起來，把蚵繩剪掉這樣蚵才不會破，後面有高壓水洗，不然你看都很黑。」去除附著在上頭的泥沙雜質，偶爾還可以看到連著蚵殼一起被拉上來的小蝦小蟹。主播雷雅說：「在經過清洗後還要再靜置大約四個小時的時間才會變成我們消費者看到的牡蠣。」洗蚵廠業者戴季森說：「明天剖台北後天就可以吃到。」嘉義東石的牡蠣產業蓬勃發展，但剩下成堆的蚵殼該怎麼辦。洗蚵廠業者戴季森說：「會隨便丟所以很臭我們就配合在這裡設置靜置廠這裡的地我們還有重新整理過要防水。」養了一輩子的蚵，戴老闆很知道蚵殼的麻煩，正因為看見了環境衛生的痛點，願意和政府合作，建置合法的靜置場，地面還設置特殊的防水層，防止污水流到別人的田地。主播雷雅說：「嘉義縣政府統計，嘉義一年產9噸廢棄殼，要在這裡靜置十天定期消毒，才會進入到下一個處理階段，而這裡還只是變革的第一步。」占地一點一公頃的基地，耗資一點七一億元打造的，新式牡蠣殼加工廠採乾料進場，排除鄰居擔憂的味道問題。第一關用磁選機，挑出混雜的金屬，接著人工雙眼緊盯，將頑固的蚵繩一一剔除，經過破碎後將進入，加熱鍛燒的階段，透過高溫，把蚵殼裡的水分和雜質去除嚴格控制溫度和濕度。牡蠣殼加工廠說：「會產生粗粒、細粒、極細粉，比較輕的粉可以蒐集，可以作為飼料、肥料甚至塗料添加，這裡一年可以消化，五萬公噸的廢棄蚵殼，並且採取自動化包裝，這些過程最重要的是標準化。牡蠣殼加工廠說：「因為後端是SOP，你進料就要做好管制，後端才能產出一樣的產品，看是要放入飼料、醫材、建材、鞋材或是紡織品，蚵殼成為近幾年的新興材料。」有一個好的夥伴很重要，怎麼說服下游廠商，願意一起投入開發出產品出來，從產地到土地，從農業到創新產業，蚵殼不再是流浪的垃圾，而是能為永續做出貢獻的新材料。 原始連結

華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話