中華電信助基隆醫院取得溫室氣體盤查認證
(記者謝政儒綜合報導)中華電信投入永續發展不遺餘力，近年來協助多間醫療院所取得溫室氣體盤查認證。今（26）日參加衛生福利部基隆醫院於院內舉辦的「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表記者會」，由查證機構艾法諾（AFNOR）總經理江有泰頒發查證通過的證書，衛生福利部基隆醫院則由院長林三齊受領證書。
衛福部基隆醫院致力於永續議題並勇於承諾，在去年(113)完成「醫院永續發展倡議書」的簽署後，隨即展開規劃，於今年完成組織溫室氣體盤查、永續報告書製作及能源管理系統的導入，展現十足的決心與行動力。
配合國家淨零政策，衛福部基隆醫院深知需要精準的掌握院內的溫室氣體排放及電力使用的流向，才得以規劃合適的減碳與節能措施，因此委託中華電信協助資訊系統的規劃。由中華電信導入溫室氣體盤查與能源管理系統，提供溫室氣體盤查及永續報告書輔導顧問服務，協助建立相關專業，以成為醫院淨零永續的基礎，推動永續與數位的雙軸轉型。
期間衛福部基隆醫院積極投入快速建立團隊，在中華電信的專業協助下，將醫院各種活動數據的蒐集工作明確分派至各處室，再運用盤查系統內建的公式與排放係數自動計算排放量，一鍵產出盤查清冊與報告書，短短的4個月內即完成溫室氣體盤查並通過查證，充分展現團隊的專業與系統對效率的提升。
中華電信以「成為永續發展為基礎的國際標竿企業」為企業發展願景，致力於淨零永續，以科技減碳、數據管理、雲化管理及轉型綠電四大主軸進行減量，並設定目標規劃在2045年達成淨零。
在全球面臨氣候變遷的風險下，中華電信期許以自身的資通信技術能力協助企業達到數位與永續的雙軸轉型。打造「盤（碳盤查）、減（碳減量）、轉（能源轉型）、抵（碳抵換）」淨零四部曲，針對各個階段發展相對應的解決方案，除溫室氣體盤查、能源管理系統外，尚包含綠智機房、公有雲服務、太陽光電與儲能系統建置等，與企業客戶一同邁向淨零永續。
