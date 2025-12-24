中華電信勇奪 WCA 世界通訊大獎銀獎

(記者謝政儒綜合報導)中華電信於AI領域的創新實力再次獲得國際專業機構高度肯定！被譽為全球電信產業最高榮譽的世界通訊大獎（World Communication Awards, WCA）於英國倫敦時間12月9日公布2025年度得獎名單，中華電信憑藉自主研發的生成式 AI 客服方案「GenAI for Customer Service – AI Agent for Customers, AI Copilot for Agents」，勇奪「 AI Innovation Award 」銀獎。不僅是全台唯一獲獎企業，也以卓越的AI創新實力，成功向世界展現台灣在 AI 研發與應用的強大能量。



WCA 世界通訊大獎自 1999 年創辦，今年邁入第 27 屆，是全球歷史最悠久且最具影響力的國際電信專業獎項之一。今年，由逾 80 位獨立專家組成評審團隊，透過專業而嚴謹的審查，評選出評審團隊認為具真實影響力並能引領產業未來的創新成果。中華電信首次參賽即一舉奪下AI創新銀獎殊榮，充分展現其 AI 技術深度與產業創新價值。



中華電信推出自主研發的「GenAI for Customer Service」解決方案，採「AI 服務客戶、AI 輔助客服」的雙軌創新模式，從客戶互動到客服人員皆提供完整的生成式AI解決方案。以自主研發的「AI語音助理」與「超擬真助理AI小Q」為核心，具備超過 90% 的語音辨識準確率，不僅可理解複雜語意與上下文，更能直接串接企業後台，完成查詢、核驗、預約、進度追蹤等高頻任務，使 AI 從「回答問題」進化為可執行工作流程的智慧服務角色，打造能真正落地的企業級AI服務代理（AI Agent），為企業創造明確、可量化的營運價值。



在客戶互動體驗上，中華電信整合語音、文字與虛擬人技術，提供24 小時全天候、支援 13 種語言（含中文、台語）的全通路服務，涵蓋語音、App、線上與實體櫃台場域，企業可快速客製專屬聲線與虛擬分身（Avatar），確保品牌形象的一致性。該方案已成功導入政府、醫療、餐飲、物流、家電維修、電視購物與金融等多元產業，展現生成式 AI 在跨場景、跨產業服務上的成熟應用能力。



除直接服務客戶外，中華電信更同步推出「AI 輔助客服人員（AI Copilot）」創新模式，於服務過程中透過「即時回覆語推薦」、「企業知識問答」與「AI自動填單」三大核心功能，即時支援第一線客服人員，大幅降低作業負擔並提升服務精準度。此一「AI 服務客戶 × AI 輔助客服」雙軌設計，展現中華電信在生成式 AI 實務應用與客服轉型上的前瞻布局，更榮獲世界通訊大獎的肯定。



中華電信董事長簡志誠強調：「重點不是導入，而是讓AI成為成長引擎。」中華電信秉持「以客戶為中心」理念，將AI技術作為啟動企業數位轉型的核心動能，並持續深化AI技術實力、拓展垂直產業應用，攜手策略夥伴開創嶄新商業模式，實現「以AI驅動企業轉型」的願景，未來亦將持續推動創新與生態系布局，為下一代智慧服務奠定堅實基礎。此外，中華電信亦蟬聯《Newsweek》「2025 年全球最值得信賴企業」，為台灣唯一上榜的電信業者，進一步展現其在國際市場累積的品牌信任基礎。