中華電信勞資火線對決 工會怒控協商拖2年喊罷工

電信龍頭中華電信爆勞資衝突！中華電信工會（簡稱工會）指出，公司營運年年創高，卻未感受到「幸福企業」的善意，不滿資方在關鍵協商惡意拖延2年，4日透過會員代表大會以極高票數通過，重啟曾獲90.8％會員支持的「核彈級武器」－罷工投票。

工會發出最後通牒，將矛頭指向中華電信高層及持股逾35％的交通部，開嗆這波由基層反撲的行動，預計在2026年九合一選舉前完成所有作業，誓言讓執政黨與漠視勞工的高層，看見基層勞工的「真正民意」。

賺飽數鈔票？工會怒嗆拖延戰術辜負血汗

中華電信近年營運走強，今年第三季營收、營業淨利、EPS（每股盈餘）皆超越財測高標，看在工會眼中卻顯得諷刺，「難道只知道剝削基層數鈔票，忘記自己號稱幸福企業？」

工會指出，2年來公司在員工最關心的3大協商議題，包括團體協商、勞退新制、延退方案，根本沒有具體回應，也不肯接受工會提出的版本，痛批資方長期以來只是單純拖延時間，完全辜負中華電信基層勞工的付出與血汗。

退休金新舊制落差大 延退方案遭漠視

在3大核心訴求中，最棘手莫過於員工退休金權益。工會強調，勞退新制上路至今已20年，因錯誤政策導致年輕員工的退休金相較舊制「嚴重損失」。工會持續呼籲公司應提高提撥率，卻始終未得到公司正面回應。

此外，儘管政府積極推動中高齡勞工就業或延任政策，工會也善意提出了可執行的延退方案版本，希望與公司進行協商，但中華電信始終未予以接納。至於團體協商進度更是進度緩慢。

毀約重啟罷工投票 拒絕被漠視

事實上，工會早在2023年曾發起罷工投票，當時獲得90.8％會員支持。工會表示，當時基於創造勞資和諧關係的立場，與公司達成協議，將暫緩罷工投票至2024年7月1日前，期待中華電信能夠聽取工會方案，進行對等協商。

但工會怒斥，等到現在公司的回應就是持續拖延協商進度，這已經讓所有工會成員失望透頂。

因此，工會會員代表大會4日決議通過重啟罷工投票機制，用實際行動拒絕遭漠視。工會強調，除了投票，還將配合各地說明會，誓言讓資方與政府正視勞工權益。

對於勞資雙方可能升級的衝突，勞動部官員表示，罷工投票不是最終目的，而是促使有效協商的方法，勞動部將視情況與交通部協助雙方進行溝通協商。