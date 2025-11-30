中華電信員工福利重大宣布：加薪、加津貼、加獎金、7天事假也給薪

要聞中心/綜合報導

中華電信董事長簡志誠於集團結婚活動上宣布，2026年將實施一系列員工福利提升措施，包括加薪2400元、發放一次性獎金及增加假期，全面提升員工福利待遇。

衛福部次長莊人祥說，今天人生解鎖，擔任中華電信員眷72對新人集團結婚的證婚人。（圖/莊人祥臉書)

簡志誠表示，中華電信2025年年初已經加薪2400元，2026年1月2日起將再加薪2400元，同時交通津貼也將增加1500元。此外，公司計劃在12月董事會中爭取一次性獎勵金，金額至少1.5萬元，以實際行動回饋員工的付出。

簡志誠。（資料照／中華電信）

在假期福利方面，簡志誠宣布從2026年開始將新增兩種假期類型。「明年要設立身心調適假三天，然後生日也可以放一天假」，簡志誠說。此外，原本事假七天只有前五天有薪水，明年將調整為七天全部有薪水，家庭照顧假七天也將全數有薪。

針對新進員工，簡志誠特別提到，由於許多新人剛進公司時沒有特休假，公司將在第一年為特休假少於三天的同仁提供三天特休假。簡志誠強調，推動這些福利措施的目的是「要讓中華電信員工幸福感滿滿」。

中華電信內部信

中華電信組織暨人才發展處日前也發出內部信函，說明公司今年第三季財務表現穩健成長，電信核心業務維持市場領導地位，固網寬頻ARPU（每用戶平均收入）穩定提升，整體營收和獲利持續向上。信函中強調，這些福利調整是為了感謝員工付出，並鼓勵員工持續追求卓越，共同面對市場環境和產業快速變化的挑戰，維持公司領先地位。

