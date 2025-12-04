中華電信基層勞工不滿協商拖延 工會重啟罷工投票

中華電信工會今年再度提出「團體協約」、「勞退新制」以及「延退方案」等訴求，批評中華電信未有具體回應。（圖／報系資料照）

中華電信工會曾於2023年發起罷工投票，當時調查稱有90.8％會員支持罷工投票，最後由於資方釋出善意工會宣布終止。中華電信工會今年再度提出「團體協約」、「勞退新制」以及「延退方案」等訴求，批評中華電信未有具體回應。工會4日表示，將重新啟動罷工投票機制，預計在明年度的九合一選舉前完成所有作業，聽到基層勞工的真正民意。

工會指出，中華電信公司在11月初公布2025年第三季合併營運成果。該公司第三季合併營收為579.2億元，較去年同期增加4.2％；營業淨利為121.0億元，增加6.4％；EBITDA為221.1億元，增加4.0％；每股盈餘1.22元；營業收入、營業淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

工會批評，員工非常關心的協商議題中，中華電信公司兩年來根本沒有具體回應，也不肯接受工會提出的版本，長期下來只是拖延時間，辜負中華電信基層勞工的付出與血汗。

中華電信工會表示，勞退新制已經上路20年，錯誤政策造成年輕員工的退休金相較勞退舊制嚴重損失，工會已經持續呼籲公司應該提高提撥率，卻始終沒得到正面回應；同時，現在政府積極推動中高齡勞工就業或延任，工會也非常善意的提出可執行的版本，希望公司進行協商，但是中華電信公司卻始終未予以採納；在團體協約部分，更是進度緩慢。

「罷工不是目的」，勞動部勞動關係司長王厚偉表示，而是促使雙方協商更有進展的方法。工會之後還要提出調整事項調解不成立後相關程序，如果有需要會與交通部，協助雙方來進行協商。

