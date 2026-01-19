中華電信學院通過 ISO 14068-1 碳中和查證

(記者謝政儒綜合報導)中華電信持續以具體行動推動永續發展，中華電信學院於本月16日舉辦歲末感恩餐會，並正式宣布通過 ISO 14068-1 碳中和查證，成為國內首家取得該國際標準之人才培訓機構，展現中華電信在淨零轉型與永續治理上的實質成果。



本次證書頒授儀式由SGS台灣檢驗科技公司副總經理鮑柏宇蒞臨主持，中華電信學院院長蘇添財代表受證，中華電信總經理林榮賜共同見證。此項成果不僅顯示中華電信學院在減碳管理與永續治理能力上的持續精進，也具體落實中華電信集團推動淨零永續的整體策略。







為落實節能減碳，中華電信學院依循公司整體淨零路徑，配合自身營運特性訂定減碳目標並執行相關節能減碳措施，逐步朝向2045年淨零碳排目標邁進，展現對永續發展的長期承諾。同時，中華電信學院導入ISO 14068-1碳中和管理架構，系統性建構減碳目標與溫室氣體排放管理機制，強化節能減碳行動，並透過實務導向的培訓課程，協助集團培育淨零永續專業人才，持續厚植中華電信在減碳管理與永續治理領域的專業能量。