中華電信宣布與SES簽署合作備忘錄 在台灣建置北亞首座中軌衛星地面站

中華電信與中軌衛星營運商SES簽署MOU並合影。圖左為網路技術分公司總經理賈仲雍。業者提供



中華電信今日（1/22）宣布，已於週三與中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄，於台灣建置北亞地區首座第二代中軌衛星（MEO）O3b mPower地面站（Gateway），可望大幅提升台灣中軌衛星之數據傳輸容量與服務效能，提供更高速、更穩定且具高度韌性的衛星連網服務。

中華電信表示，此次合作除強化我國關鍵通訊基礎建設，也確保連結重要資訊能直接落地台灣，並促進衛星應用技術與相關產業的創新發展。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，SES 將分享其位於荷蘭海牙衛星創新中心（Satellite Innovation Centre）在系統建置與營運管理方面的實務經驗，並展示多軌道衛星通訊整合、雲端連結、邊緣運算、物聯網（IoT）資料分析，以及自動化機器視覺等前瞻應用成果。

廣告 廣告

賈仲雍指出，雙方亦將共同評估於台灣成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域與相關認證機制，協助國內業者加速技術驗證與產品導入，進而加入 SES 全球供應鏈體系，藉此結合台灣在半導體與科技製造的優勢，打造跨硬體與軟體產業的多方共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。

他也強調，中華電信持續整合海、地、星、空等多元通訊資源，打造兼具高韌性備援與技術前瞻的新世代網路架構。未來將持續深化衛星通訊布局，推動多元服務與應用創新，積極投入下一代通訊技術發展，同時落實 ESG 永續經營目標，為台灣通訊韌性奠定長遠基礎。

更多太報報導

台灣OTT市場「Netflix一家獨大」 多元訂閱漸成趨勢

中華電信擴大與迪士尼合作 於北高兩地打造主題門市

電信三雄營收／中華電年營收逾2361億創新高！EPS 4.99元蟬聯營收獲利雙王