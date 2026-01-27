中華電信尾牙聚焦「海地星空」衛星布局 簡志誠揭露發展重心在低軌衛星和海纜

簡志誠指出，中華電信近年持續推進「海、地、星、空」整體網路架構，透過海纜、行動網路、低中高軌衛星的多層次建設，打造台灣最堅韌的通訊防線。（攝影／鄭國強）

中華電信27日晚間舉行年度尾牙，以「海地星空、韌性前行」為主題，席開96桌，歷任董事長毛治國、呂學錦、謝繼茂、郭水義等均到場共襄盛舉。董事長簡志誠在致詞中，特別將焦點放在中華電信的衛星布局，並提出「三個穩」政策宣示，展現公司在全球通訊挑戰下的長遠戰略。

簡志誠指出，中華電信近年持續推進「海、地、星、空」整體網路架構，透過海纜、行動網路、低中高軌衛星的多層次建設，打造台灣最堅韌的通訊防線。他強調，海的部分，中華電信已投資14條國際海纜與10條國內海纜，確保跨境與島內通訊穩定；地的部分，行動網路涵蓋率已超過98%，並重新點亮全台山頭微波訊號；星的部分，低軌衛星OneWeb已在台灣布建770個接收點，並持續與AWS、SpaceX、Telesat等國際業者洽談合作；空的部分，則透過多元技術整合，確保在災害或突發事件中仍能維持通訊不中斷。

在高軌衛星方面，簡志誠宣布，ST-5衛星預計於明年正式提供服務，進一步補強台灣關鍵通訊的備援能力。中華電信與美國Astranis合作打造的台灣首顆專屬同步軌道衛星，也將於今年第三季投入營運，這不僅是技術突破，更象徵台灣在全球衛星通訊版圖上邁出重要一步。他強調，這些布局不只是技術投資，更是國家安全與產業韌性的保障。

簡志誠在致詞中為中華電信按下「三個讚」，同時提出「三個穩」的政策方向。第一，營收與獲利要穩。2025年中華電信全年合併自結營收達新台幣2361.1億元，年增2.7%，淨利386.9億元，年增4%，刷新八年紀錄。第二，韌性要穩。去年颱風重創南部基地台，中華電信動員3000至4000人進行復原，並透過低軌衛星支援，確保網路不中斷，展現通訊韌性。第三，信任要穩。簡志誠強調，通訊是民眾最依賴的基礎服務，唯有持續強化網路安全與穩定，才能贏得社會信任。他並再次重申「一切從簡」，達標才是最重要的。

總經理林榮賜則補充，中華電信集團目前投資52家公司，其中23家為子公司，去年新增兩家上市公司，包括中華資安（7765）與資拓宏宇（6614），因此目前有六家上市櫃公司中華精測（6510）、是方（6561）、神腦（2450）、勤崴（6516））持續打造「千金金雞」。未來將以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為核心，推動資通訊成果，並與衛星布局相互呼應，形成完整的產業生態。

簡志誠最後表示，中華電信的「海地星空」戰略不僅是企業營運的藍圖，更是台灣通訊安全的基石。透過低、中、高軌衛星的全面布建，結合海纜與行動網路，中華電信將持續穩健前行，確保台灣在全球通訊競爭中站穩腳步，並以「三個穩」為政策核心，帶領公司與國家共同邁向下一個里程碑。

