中華電信抽WBC門票 台灣大辦資費遊亞洲

春節換購手機、升級網路環境，電信業者釋出好康。中華電信鎖定3月開打的「WBC世界棒球經典賽」，力推「精采應援 一馬當先」專案，申辦指定5G資費或HiNet光世代方案，可抽東京巨蛋賽事門票。台灣大哥大申辦指定資費，即抽雙人旅遊行程，同時啟動線上祈福點燈服務。遠傳電信則推出全新獻禮，多款手機、家電都能0元入手。

WBC世界棒球經典賽正式賽3月5日開打，賽事門票已經銷售一空，看準粉絲渴望到場替中華隊加油，中華電信祭出抽獎活動。即日起至2月1日申辦行動精采5G月繳999元以上、租期25個月以上，或是透過「光速應援」活動申辦HiNet光世代「速在必行」、「家速方案」及「速在有禮」並且竣工，就能在網路門市登錄參加抽獎，有機會抽中「WBC經典賽東京巨蛋門票」。

台灣大哥大與「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」合作，消費者即日起至2月28日辦理5G 999元以上資費，即可參加WanderJoy會員國的雙人旅遊行程抽獎。預計開放12組名額，1人中獎2人同行，暢遊澳洲9日、印尼5日、菲律賓5日、新加坡5日、泰國5日、日本5日及香港自由行3日，一口氣遊遍亞洲。

同步啟用「線上祈福點燈平台」，民眾在2月9日前可線上完成點燈儀式，共有安太歲、光明燈、文昌燈、財神燈、姻緣燈、毛孩祈福燈……等30項可選，並首次加入泰國愛侶灣四面佛光明燈點燈服務。1月31日前下單並完成登記，還能獲得CITY CAFÉ指定咖啡飲品。

遠傳電信即日起至2月28日舉辦「新春獻禮」活動，持符合資格的舊手機到遠傳門市回收並購買指定新機，獨享最高折扣4,000元，選購三星手機加購Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3/Buds3 FE、Galaxy Watch8還可加折2,000元~5,000元。其他像是飛利浦43型智慧顯示器、Dyson智能空氣清淨機等家電商品，也有機會0元帶回家。

