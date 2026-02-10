中華電信推Google One 2TB方案8折優惠 同享升級Google AI Plus福利

記者李鴻典／台北報導

看好數位時代民眾對於雲端儲存空間及 AI 功能需求日增，中華電信宣布即日起申辦 Google One 2TB雲端空間方案，除能以獨家的原價8折優惠擁有雲端大空間，並可體驗 Google AI Plus 帶來的進階功能，全方位提升工作效率與創意表現。

中華電信宣布即日起申辦Google One 2TB雲端空間方案，除能以獨家的原價8折優惠擁有雲端大空間。（圖／翻攝自中華電網站）

中華電信說明，申辦中華電信Google One 2TB雲端空間超省年約方案，12個月優惠價為3168元(原價3960元)，等同於月繳264元。

中華電信表示，Google AI Plus 為 Google 全新推出的AI 付費方案，提供進階 Google AI 功能應用及 Gemini 3 Pro 模型存取。使用者可以在 Gmail、Google文件和簡報中使用 Gemini 、透過 Nano Banana Pro 與 Veo 3.1 Fast 生成圖片與影像，更可獲得每月 200 點 AI 點數用於 Flow 與 Whisk 等影片編輯工具，以及在Google 的AI 研究工具NotebookLM 上享有更高的使用額度。方案內容同時最多可與五位成員共享，為自己與家人帶來更完整的 AI 創作與工作體驗。

中嘉集團則是發出新聞稿指出，2025年，在「創新經營」與「新區布局」雙核心戰略推動下，整體用戶數與ARPU同步成長，全年營收連續多年站穩百億元規模；其中，寬頻業務成為最具爆發力的成長動能，寬頻營收連續兩年維持雙位數成長，帶動寬頻滲透率快速提升、直逼6成，充分展現創新經營模式所帶來的長期價值與成效。

中嘉集團說，2025營運強勁，雙核心戰略奏效、寬頻營收連年雙位數成長。（圖／中嘉集團提供）

除區域布局擴大經濟規模效益之外，中嘉寬頻亦積極推動跨業整合創新，與電信業者建立長期策略夥伴關係，攜手遠傳電信「大雙網」與台灣大哥大「好速成双」，整合行動上網與家用寬頻服務，打造無縫接軌的跨場景連網體驗，重新定義家庭與行動連網的整合價值，並為營收成長注入新動能。

