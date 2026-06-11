中華電信推HiNet光世代「速在必行」 雙向500M飆網千元有找

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記者李鴻典／台北報導

中華電信HiNet光世代今(11)日推出「速在必行」方案，超值資費每月699元起，其中雙向500M祭出千元有找每月999元甜蜜價、雙向1G家用型每月1,199 元優惠，並享0元租用Wi-Fi全屋通乙台，輕鬆打造全屋零死角的無線網路環境。為滿足用戶對居家高速飆網與收視高畫質運動賽事的需求，每月僅需加價100元起即可享「MOD家速方案」。

熱血瘋足球！HiNet光世代「速在必行」雙向500M飆網千元有找，申辦抽星宇航空雙人來回機票，再送Hami Point 600點。（圖／中華電信提供）

隨著年度國際足球運動盛事及亞洲運動會等全球體育賽事接續登場，中華電信推出促案活動，於7月20日前，新申請或升速HiNet光世代「速在必行」、「MOD家速」、「速在有禮」方案，並至網路門市完成線上登錄，有機會抽中「星宇航空：台灣-亞洲不限航點，以及台灣-港/澳(擇一)單點來回雙人機票」；上述寬頻客戶或申辦Hami Video電視運動館指定年約方案，可獲連鎖炸雞品牌「頂呱呱」優惠券。活動期間內Hami Point點數加碼送，申請上述寬頻方案500M(含)以上，享Hami Point 600點、新申請MOD搭配指定方案，最高可獲Hami Point 1,400點。

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中華電信同步祭出專屬的年約加價購優惠，申辦任一寬頻方案，每月僅需加價129元(綁約12個月)即可暢享Hami Video電視運動館精采賽事，再加贈Hami Point 100點。針對影音串流Netflix高級版，推出首年享每月399元的專屬優惠；Disney+高級方案，首年享每月249元的驚喜價。在滿足娛樂需求的同時，網路安全同樣升級，申辦「速在必行」搭配「防駭守門員」加值服務，即可享每月49元優惠價，再加贈100元超商即享券。

2026 FIFA世界盃™賽事台灣時間12日登場，中華電信MOD及Hami Video雙平台完整直播104場精彩全賽事，設置「FIFA世界盃™」專區，提供賽事直播、轉播表、戰績表、VOD等一站式資訊服務，Hami Video亦成立24小時專屬頻道Hami足球1台至4台。本屆開幕表演首次跨三國於墨西哥、加拿大及美國三地主辦國陸續登場，台灣時間6/12凌晨1時30分墨西哥率先揭開序幕，將由Hami足球1台全程直播；凌晨3時接續直播由地主隊墨西哥對陣南非的FIFA世界盃™首戰，正式展開為期39天的足球盛宴。

2026 FIFA世界盃™開踢，中華電信邀全台球迷鎖定MOD及Hami Video，觀看四年一次的國際足球盛事。（圖／中華電信提供）

中華電信強調，MOD及Hami Video為客戶導入獨家動態雷達視角，從16強賽到冠軍賽場場提供，小組賽亦精選9場賽事，球迷於台灣時間6/12 上午10時開賽的南韓VS捷克，即可觀賞以視覺化圖像呈現球員名字、射門球速、迷你佈陣圖及跑動軌跡等數據轉播畫面，感受充滿科技感的比賽節奏與戰術變化；若錯過精彩進球，還可使用熱點回看功能，一鍵重溫關鍵瞬間，隨時享受零時差的觀賽樂趣。客戶另能以整合焦點賽事、TOP5球隊聲量榜、查找賽事等資訊與功能的賽事儀錶板介面，並透過智慧提醒追蹤喜愛球隊，預先設定賽事推播通知，不漏接每一場精彩賽事。

即日起至7/20前至網路門市新租MOD家速方案，可享最高Hami Point 2,000點回饋；行動及寬頻客戶加購Hami Video電視運動館年約方案(12個月)，每月最低129元加碼贈Hami Point 100點；於Hami Video網路/APP訂閱電視運動館90天方案優惠價399元、180天方案優惠價699元。

拿起相機，勇敢探索世界的更多可能！2026 OM SYSTEM全國攝影大賽正式開跑，本屆賽事以「Break Free」為主題，鼓勵攝影創作者跳脫框架與視角，用影像記錄那些令人驚豔、感動或值得被看見的瞬間。OM SYSTEM 全國攝影大賽今年賽事規劃「風景」、「人文」及「生態」三大主題類別，邀參賽者以自身獨特觀點出發，發掘日常中不平凡的風景與故事。

2026 OM SYSTEM全國攝影大賽。（圖／OM提供）

徵件期間自 2026 年 6 月 10 日（三）起至 10 月 10 日（六）止，本屆評審邀吳秀玲（Lynn）、林瑞興、林建民（Olddo）、駱崇賢及蕭國坤共五位專業的攝影師評審，依據攝影品質、作品創意、技巧構圖三大評選條件，於各主題中挑選出金獎、銀獎、優選，以及特別獎—影像故事獎，總共 19名傑出作品。「風景」、「人文」、「生態」三大類別中的金獎將獲得 OM SYSTEM 旗艦機 OM-1 Mark II搭配 M.ZD 12-40mm F2.8 PRO II 鏡頭（市價新台幣 84,990元）附獎中華攝影雜誌三年份；銀獎得主將獲得OM SYSTEM OM-5 Mark II搭配 M.ZD 12-45mm F4.0 PRO（市價47,990元）、中華攝影雜誌三年份；以及將從三大主題中挑選共十二名優選，分別獲得OM SYSTEM TW 線上購物商品兌換券 5,000元（不限消費金額）與中華攝影雜誌一年份。

也設立特別獎「影像故事獎」—透過影像創作展示動人故事的作品，旨在鼓勵各位攝影愛好者們通過分享照片講述引人入勝的故事，傳達自己的情感與思想，評審團將從所有參賽作品中選出一名得主獲得M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO（市價39,990元）及中華攝影雜誌一年份。得獎作品將於2026年12月18日（五）至2027年1月17日 （日）在 OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店公開展。

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