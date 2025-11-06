中華電信攜手影視夥伴三大策略主軸布局影視產業

(記者謝政儒綜合報導)為鼓勵更多台灣作品有機會在世界舞台發光，中華電信參與由文化內容策進院主辦的「2025 TCCF 創意內容大會」，已連續第四年成為TCCF頂級贊助夥伴，今(6)日於TCCF會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」，除攜手優秀影視內容團隊，展現過去一年影劇投資的豐碩成果，未來更將以三大策略主軸投入影視產業發展，首要為「開創台流」，影視投資持續加碼，力挺台灣頂尖團隊躍登國際舞台；第二是要「擴大布局」，集團基金雙軌並進，力邀影視豪傑共築IP影視生態系；第三則為「共創精采」，平台助攻影視行銷，結盟共創頂級串流娛樂新勢力。







中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示：「開創台流是一項充滿挑戰、需要熱情與毅力的任務，中華電信除以具體行動支持影視產業，負責文創基金營運的『中華數位文創管理顧問公司』也已經運作，目前規劃投資『文創內容IP』專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂等領域以及影視製作、文創科技與平台通路等股權，亦包括生成式AI工具、沉浸式體驗（VR/AR/XR）等關鍵技術與平台。只要是優質作品或有助強化IP價值鏈的公司，皆納入基金投資評估標的，期望藉由專案投資及股權投資，協助建立並串接從『創作-製作-行銷-發行-平台-商務』的完整影視產業鏈。」



本次發布會，中華電信與其他夥伴共同投資新作品，預計推出包含台日合作的《阿茲海默警探》、旗艦級台劇《成名在望》、台韓合作愛情電影《那張照片裡的我們》、億萬票房林柏宏主演最新高空逃生動作片《懸命一線》、首部沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店1980s》、台灣國寶級動畫IP續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多元主題精采內容。



中華電信致力攜手優質影視團隊，推動台灣原創作品邁向國際，所投資影劇近期也取得亮眼成績，不僅出品台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》及選秀節目《原子少年2》、《SCOOL》等作品於今年第60屆金鐘獎榮獲10項大獎；電影方面，《進行曲》獲2025年第62屆金馬獎兩項獎項提名，並入選亞洲國際影展「亞洲視角競賽」單元；《山忌 黃衣小飛俠》繼入圍第29屆加拿大奇幻影展後，10月又入選2025 SDAFF聖地牙哥亞洲電影節及布宜諾斯艾利斯血色電影節，展現中華電信出品內容深獲國內外評審肯定。