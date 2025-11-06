中華電信攜手影視夥伴 三大策略力挺台灣團隊躍登國際舞台

中華電信攜手影視夥伴，以三大策略力挺台灣頂尖團隊躍登國際舞台。業者提供



中華電信連續四年參與「2025 TCCF 創意內容大會」，今日（11/6）攜手優秀影視內容團隊，展現過去一年影劇投資的豐碩成果。中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，未來將以開創台流、持續加碼影視投資；擴大布局、集團基金雙軌並進；並以平台助攻影視行銷等三大策略投入國內影視產業發展，力挺台灣頂尖團隊躍登國際舞台。

為鼓勵更多台灣作品有機會在世界舞台發光，中華電信參與由文化內容策進院主辦的「2025 TCCF 創意內容大會」，已連續第四年成為TCCF 頂級贊助夥伴。

胡學海在發布會上表示，開創台流是一項充滿挑戰、需要熱情與毅力的任務，中華電信除以具體行動支持影視產業，負責文創基金營運的中華數位文創管理顧問公司也已經運作，目前規劃投資文創內容IP專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂等領域以及影視製作、文創科技與平台通路等股權，亦包括生成式 AI工具、沉浸式體驗（VR/AR/XR）等關鍵技術與平台。

他強調，只要是優質作品或有助強化IP價值鏈的公司，皆納入基金投資評估標的，期望藉由專案投資及股權投資，協助建立並串接從「創作-製作-行銷-發行-平台-商務」的完整影視產業鏈。

在此次發布會，中華電信與其他夥伴共同投資新作品，預計推出包含台日合作的《阿茲海默警探》、旗艦級台劇《成名在望》、台韓合作愛情電影《那張照片裡的我們》、億萬票房林柏宏主演最新高空逃生動作片《懸命一線》、首部沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店 1980s》、台灣國寶級動畫IP續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多元主題精采內容。

