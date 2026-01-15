中華電信攜手迪士尼 影視用戶看年增雙位數
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney+ 專屬優惠，今(15)日再宣布於北高兩地打造迪士尼主題門市，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，希望與迪士尼合作後，再加上今年3、6、9月的全球運動賽事加持，可以帶動影視客戶雙位數成長。
胡學海進一步表示，預期MOD客戶數，以及ARPU會為穩，但OTT深具潛力，會帶動今年影視客戶年增雙位數。
胡學海指出，中華電信與迪士尼強強聯手，不僅提供消費者輕鬆享受Hami Video及Disney+豐富內容，滿足多元收視及飆網追劇需求，更持續深耕家庭市場。
中華電信目前影視業務中，影視雙平台用戶約三百萬戶，而MOD約二百萬戶。Disney+ 係華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼(Disney)、皮克斯(Pixar)、漫威(Marvel)、星際大戰(Star Wars)、國家地理(National Geographic)和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。
更多自由時報報導
2026年是否該買進台積電 外媒曝「合理上漲空間、非極度便宜」
外資前10大賣超出爐！友達只排第2 它砍近5萬張最慘
焦點股》南亞︰玻纖布也缺貨荒？ 股價大漲
焦點股》富喬：美國科技巨頭爭搶玻纖布 富喬帶量攻高
其他人也在看
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 1
機器人股60檔集體熄火！「機電大廠」漲停後爆摔破4%領跌 智邦營收創佳逆風強漲
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時5分暫報30,721.69點，維持在下跌220.09點或跌幅0.71%...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中國砸錢救晶片！朋億*訂單添想像空間 Q4營收寫今年單季最高
受惠近年全球半導體產業在AI、5G、高效能運算及先進封裝需求的帶動下持續擴張，帶動半導體相關客戶，對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統與工程服務等訂單保持穩健拉貨需求，半導體暨面板製程供應廠朋億*（6613）公布2025年12月合併營收達10.83億元，較上月成長21.58％。2025年第四季合併營收達26.79億元，較上季成長31.08％，更改寫2025年單季營收新高水準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電股價一年漲65%還能買嗎？ 外媒揭「非低檔卻貴得有理」一大關鍵
台積電今（15）日下午將正式揭曉…民報 ・ 3 小時前 ・ 1
盤後籌碼／外資狂掃132億！台股噴234點創新高 單日回補它逾5萬張
美國12月CPI年增率2.7%、核心CPI年增率降至2.6%，創2021年初以來新低，通膨降溫符合市場期待，雖然美股三大指數小幅回檔，但費城半導體指數逆勢上漲0.95%，也替台股多頭增添信心。台股（14）日在外資強勢回補帶動下展開反攻，加權指數終場上漲234點，收在30,941點，再創新高，三大法人合計買超139億元，其中外資單日買超高達132億元，成為推升指數的最大動能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
快檢查帳戶！00919百億股利今入帳 127萬股民開心
發錢了！人氣ETF群益台灣精選高息（00919）今（13）日股利正式入帳，單次配發金額高達101.25億元，成為1月台股ETF股利潮中規模最大的一檔，逾124萬名受益人可望受惠。市場預期，龐大現金回流有望為台股短線挹注資金動能。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 1
12月營收年增231%！「太陽能概念股」拉2漲停噴連7漲 今年業績成長上看五成
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於太空AI題材熱度以及伺服器水冷散熱發展順利，太陽能導電漿廠碩禾（3691）近期漲勢驚人，今（15）股價拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台股開盤》電子權值F4跌 大盤跌逾百點 一線績優股名單來了
[Newtalk新聞] 台股今天(15日)開黑跌逾百點，最低30742點，上櫃與金融類股揚升。電子走跌。重要電子權值股，約9點20分前，台積電跌20元、來到1690元。台達電跌10元、來到1050元。鴻海跌2.5元、來到232元。廣達跌4.5元、來到281.5元。聯發科跌30元、來到1470元。 台股昨天 234點( 0.7%)、收30941點，最高30994再創歷史新高，成交量約6812億。分析師葉俊敏表示，台股支撐30000，續攻31000-31500。OTC昨天 5.2點( 1.8%)、收290.6點，成交量約1708億，多頭看支撐281點。 葉俊敏盤點市場聚焦重點個股： 一線績優股：台積電、信驊、致茂、昇達科、國巨指標股輪流上攻。 電力AI資料中心自備電力。重電指標→華城。短線→中興電、士電、東元。燃料電池→高力、康舒、中興電。PCB龍頭指標轉強指標→台光電、金像電轉強。高階玻纖布Low Dk2：富喬、(台玻)。HVLP4銅箔：金居、榮科。T-Glass玻纖布：台玻、南亞、建榮。※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
半導體建廠潮停不下！銳澤二次配工程狂接單 Q4、全年營收雙創新高
高科技廠房氣體供應商銳澤(7703)公告2025年12月合併營收為2.28億元，受到部分主系統工程進度調整影響，年減3.31％。2025年第四季合併營收達7.87億元，繳出季增31.01％、年增24.33％表現，更刷新歷年單季新高水準。累計2025年全年合併營收達25.64億元，年增31.42％，改寫歷年同期新高之佳績。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
獨家／台積法說會目標價上2字頭成標配? 大盤地板價曝
三立財經台《小資巴菲特》節目主持人李昕芸在台積電法說會1月15日前夕，訪問到統一投顧總經理廖婉婷。廖婉婷指出，目前法人圈認為，台積電今年的資本支出大概會落在 480 到 500 億美元。這點非常重要，因為如果數字比這個高，相關設備股可能就又有機會。如果低於的話，也不見得是壞事，因為有時候台積電會逐季上修。重點還是要看它對 AI 的 CAGR（複合年均成長率）。如果 CAGR 上修，其實資本支出就算保守，也有可能是下一季再上修，先保守一些有時候反而會讓大家安心。這兩個指標（資本支出與 CAGR）是首先要關注的。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
外資歸隊 上市市值首破百兆
國安基金退場首日造成台股震盪加劇，但通過市場壓力測試後，在台積電股價創新高領軍下，終場加權指數上漲139點收30,707點，與盤中最高30,973點同寫歷史最高紀錄，上市市值首度飆破百兆元大關至100.33兆元，上市櫃市值合計達107.99兆元，再寫新頁。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 227
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 271
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 12
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 161
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 194
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 87