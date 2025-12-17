中華電信攜手迪士尼Disney+搶OTT市場。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕 中華電信擴大OTT市場，今(17)日宣布與迪士尼合作為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠。中華電信指出，中華電信以「海地星空」綿密網路品質優勢，結合Disney+豐富內容，讓消費者飆網追劇的需求一次到位。

中華電信指出，迪士尼在全球多元的業務範疇包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園與度假區、遊輪、假期體驗、以及消費性商品等。Disney+ 係華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼(Disney)、皮克斯(Pixar)、漫威(Marvel)、星際大戰(Star Wars)、國家地理(National Geographic)和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。自 2021 年起，華特迪士尼公司開始在亞太地區為 Disney+ 製作原創內容，至今已在平台上推出超過 155 部包括日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品，多部作品在觀眾評價與商業表現皆獲得亮眼成績。

中華電信說，與國際影視平台合作，持續為觀眾創造多贏模式輕鬆享受優質娛樂體驗，即日起提供精采5G申辦首年優惠，主資費月繳999元以上，享5G行動網路及每月249元 Disney+ 高級方案之加購優惠(原價335元/月)；寬頻用戶新申請、升速或續約HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年享每月249元Disney+高級方案之加購優惠，合約期間可省逾千元。

