中華電信攜手金屬中心 打造AI應用生態系

（中央社記者江明晏台北19日電）中華電信今天與金屬中心簽署「產業智慧轉型與AI升級合作備忘錄」，規劃從智慧製造、智慧醫療及無人載具等智慧化轉型與AI升級，打造AI應用生態系，協助國內企業從技術驗證走向規模化落地。

響應全球人工智慧AI浪潮與產業轉型需求，中華電信今天與財團法人金屬工業研究發展中心簽署「產業智慧轉型與AI升級合作備忘錄」。

中華電信指出，基於「數位韌性、智慧驅動、永續未來」3大戰略主軸，透過5G專網、大數據及資安核心技術，已在AI、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、無人載具智慧巡檢及智慧環境等領域累積實績，中華電信結合雙方在政府機關及多元產業的深耕經驗，協助企業掌握市場趨勢，共同進行技術合作開發，加速技術成果的市場落地，讓研發成果可在實證場域中展現價值。

中華電信總經理林榮賜強調，中華電信正力拚成為國家級AI基礎設施提供者，建構電信雲、算力雲及AI應用3大驅動引擎，強化海地星空AI韌實力，以電信基礎建設，支撐邊緣AI創新應用。這次結合金屬中心對產業需求的洞察，為企業提供從算力、模型到應用的全方位解決方案，有效解決工安防護或生產瓶頸。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，金屬中心長年協助產業升級與技術輔導，擁有研發與驗證實力。此次與中華電信合作，將形成更具規模的產業支持力量，讓研發成果能透過中華電信的企業通路，轉化為具市場競爭力的智慧應用服務，協助台灣產業在國際供應鏈中站穩領先地位。（編輯：林興盟）1150119