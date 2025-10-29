中華電信攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫助力智慧教育

(記者謝政儒綜合報導)中華電信與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於AI PC裝置上的落地應用計畫，於今(29)日辦理「產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨AI個人筆電捐贈」記者會。本計畫透過捐贈搭載Snapdragon® X處理器的筆電100部，結合國立中央大學模型訓練開發團隊、國立暨南國際大學師培計畫團隊，為教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」提供首個可在AI PC裝置離線環境下運行的單機版系統，及支持後續的教師培訓與推廣，預計初期培訓至少1,000位高中國文教師參與應用，並擴展至全台超過10,000名師生受惠，助力智慧教育落地應用。



中華電信執行副總林文智(右二)、中華電信企客分公司副總陳來丁(右一)與高通副總裁暨臺灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰(右三)為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，與教育部政務次長劉國偉(右四)、教育部副司長邱仁杰(左三)及Write AI高中作文評閱輔助系統合作開發教授團隊共同合影



中華電信執行副總經理林文智表示：「中華電信致力於以AI創新技術應用推動數位轉型，延續過去三年支持高通5G創新教育計畫在台南、高雄、屏東等地區中小學提供VR裝置、5G筆電與行動運算平台，打造沉浸式學習體驗，縮小數位落差。今年度將AI新科技帶入校園，以行動支持教育部AI輔助作文教學計畫，協助臺灣教育厚植AI能量，未來亦將以永遠走在最前面的精神，持續攜手策略夥伴開創嶄新的合作模式，推動教育產業升級與AI轉型。」



教育部政務次長劉國偉表示：「在語文教育中，作文評分一直是一項耗時且具有挑戰性的工作。為了提高評分效率、確保評分標準的一致性，開發專門用於作文評分的AI模型具有重要意義。教育部推動Write AI高中作文評分輔助系統有五大目標：提升數位學習及智慧學習應用、輔助教師教學與減輕負擔、促進學習公平與精準學習、資料回饋與教育決策支持、培養AI素養與語言能力。我們很高興看到高通與中華電信結合產官學界通力合作，將AI輔助作文評分模型成功部署在AI PC的裝置上，充分發揮邊緣AI的優勢，無須網路連線也可使用，不僅可提高老師作文評閱效率及輔助學生國文寫作學習，更是符合政府推動AI在輔助教育與學習之創新應用，及繁體中文主權AI加速落地之政策方向。」



高通副總裁暨臺灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「在裝置上運行AI能在更高效和更低延遲的情況下，達到更高的隱私與安全性、降低成本和節省能耗的目標。很榮幸有這個機會響應教育部結合AI技術推動智慧教育政策，挹注軟硬體資源為本計畫之師培團隊提供創新解決方案。未來配合教育部計畫，師生透過Write AI單機版就能在AI PC上進行作文之評閱與分析，並輔助寫作學習，對連網資源有限的學校而言也更加友善便利。高通致力推動AI在裝置上運行，持續透過高效能、低功耗的運算能力與尖端的開發者工具，協助AI快速導入各項終端裝置到多元場域應用。我們會繼續推動AI技術在智慧教育的創新發展，協助臺灣培育新世代的國際競爭力。」