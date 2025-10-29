中華電信攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫助力智慧教育
(記者謝政儒綜合報導)中華電信與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於AI PC裝置上的落地應用計畫，於今(29)日辦理「產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨AI個人筆電捐贈」記者會。本計畫透過捐贈搭載Snapdragon® X處理器的筆電100部，結合國立中央大學模型訓練開發團隊、國立暨南國際大學師培計畫團隊，為教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」提供首個可在AI PC裝置離線環境下運行的單機版系統，及支持後續的教師培訓與推廣，預計初期培訓至少1,000位高中國文教師參與應用，並擴展至全台超過10,000名師生受惠，助力智慧教育落地應用。
中華電信執行副總林文智(右二)、中華電信企客分公司副總陳來丁(右一)與高通副總裁暨臺灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰(右三)為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，與教育部政務次長劉國偉(右四)、教育部副司長邱仁杰(左三)及Write AI高中作文評閱輔助系統合作開發教授團隊共同合影
中華電信執行副總經理林文智表示：「中華電信致力於以AI創新技術應用推動數位轉型，延續過去三年支持高通5G創新教育計畫在台南、高雄、屏東等地區中小學提供VR裝置、5G筆電與行動運算平台，打造沉浸式學習體驗，縮小數位落差。今年度將AI新科技帶入校園，以行動支持教育部AI輔助作文教學計畫，協助臺灣教育厚植AI能量，未來亦將以永遠走在最前面的精神，持續攜手策略夥伴開創嶄新的合作模式，推動教育產業升級與AI轉型。」
教育部政務次長劉國偉表示：「在語文教育中，作文評分一直是一項耗時且具有挑戰性的工作。為了提高評分效率、確保評分標準的一致性，開發專門用於作文評分的AI模型具有重要意義。教育部推動Write AI高中作文評分輔助系統有五大目標：提升數位學習及智慧學習應用、輔助教師教學與減輕負擔、促進學習公平與精準學習、資料回饋與教育決策支持、培養AI素養與語言能力。我們很高興看到高通與中華電信結合產官學界通力合作，將AI輔助作文評分模型成功部署在AI PC的裝置上，充分發揮邊緣AI的優勢，無須網路連線也可使用，不僅可提高老師作文評閱效率及輔助學生國文寫作學習，更是符合政府推動AI在輔助教育與學習之創新應用，及繁體中文主權AI加速落地之政策方向。」
高通副總裁暨臺灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「在裝置上運行AI能在更高效和更低延遲的情況下，達到更高的隱私與安全性、降低成本和節省能耗的目標。很榮幸有這個機會響應教育部結合AI技術推動智慧教育政策，挹注軟硬體資源為本計畫之師培團隊提供創新解決方案。未來配合教育部計畫，師生透過Write AI單機版就能在AI PC上進行作文之評閱與分析，並輔助寫作學習，對連網資源有限的學校而言也更加友善便利。高通致力推動AI在裝置上運行，持續透過高效能、低功耗的運算能力與尖端的開發者工具，協助AI快速導入各項終端裝置到多元場域應用。我們會繼續推動AI技術在智慧教育的創新發展，協助臺灣培育新世代的國際競爭力。」
其他人也在看
學生嚇壞！成功高中「全校大停電」 校方28日改線上授課
成功高中27日晚間九點突然全校大停電，正在晚自習的學生們被嚇壞，紛紛拿出手機打開手電筒緊急疏散。這起事件發生在學生模擬考前夕，校方最初表示是台電端保險絲燒毀所致，並宣布28日採取線上授課。然而台電駁斥這項說法，指出停電原因是學校八德樓高壓配電分站設備保險絲熔斷、短路故障，台電供電正常。事後校方改口表示原因仍在調查中，同時強調所有學生都已安全疏散。TVBS新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 7 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 12 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 9 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 9 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 17 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 10 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前