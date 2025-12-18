中華電信攜手HPE領先業界打造IDC災難備援服務

(記者謝政儒綜合報導)中華電信企業客戶分公司與HPE（NYSE：HPE）攜手針對中華電信IDC服務共同打造IDC災難備援服務，採用HPE數據安全方舟計畫（Cyber Resilience Vault）先進的勒索軟體防護與災難復原技術，協助本地企業建立秒級復原點目標（RPO）與分鐘級復原時間目標（RTO）的全球異地備援機制。讓企業在遭遇勒索病毒攻擊時，享有連續資料保護（CDP）的快速還原服務保障，以及一流的網路韌性（Cyber resilience），進而實現營運不間斷的企業承諾。



根據市場研究公司IDC發布的《大規模勒索軟體與災難備援》白皮書1，受訪企業平均每年發生4.2起需由IT因應的資料服務中斷事件（data disruption），其中包括平均1起勒索軟體攻擊，並需透過IT介入處理。調查也發現，48%的企業雖然具備有效備份，卻因希望加快復原速度或降低資料遺失量，選擇支付贖金。然而，最終僅有20%的贖金支付者成功復原完整資料。



這個結果顯示出勒索軟體已成為經常性威脅，企業必需採取主動、強大的「防禦策略」，先一步預防並阻止攻擊所帶來的影響。企業必須利用可組合式資料保護機制，建立起快速、可擴充的解決方案，才能於遭受攻擊的第一時間發現、應變及復原。



「為避免勒索軟體攻擊對企業造成巨大的損害，我們致力於協助台灣企業建構和規劃地端備援機制。」中華電信企業客戶分公司張本元總經理表示，「透過與HPE的合作，中華電信能協助本地企業落實跨國、跨域及雲地雙向的災難備援機制，有效強化企業的網路韌性及提升國際競爭力。」



「從IDC的調查報告我們可以體認到，勒索軟體攻擊對各種規模企業的資料和運作都構成了真正的威脅，其應對之道已成為IT決策者的首要任務之一。」HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇表示。「中華電信IDC服務所整合的HPE數據安全方舟計畫，能讓企業完成多種災難復原任務、縮短停機時間，並讓資料遺失在數秒鐘內還原，協助企業客戶的機密資料被完善的保護及備份。」



中華電信現提供IDC用戶可透過「IDC加值服務─設備訂閱制服務」申請IDC災難備援服務，提供虛擬機器做最可靠的保護及備份。IDC災難備援服務除了可將重要的虛擬機器備份至中華電信IDC備援機房外，亦可協助還原虛擬機器損毀的資料及定期進行備援服務演練，進而將資料損毀的風險降到最低；未來中華電信也將推出以虛擬機器數量為計價模式的DRaaS災難備援服務，讓用戶可以更彈性的規劃備份備援所需的虛擬機器資源。



目前台灣已有知名石化製造業龍頭實際導入案例，客戶運用中華電信IDC災難備援服務，將其機敏廠區資料保護及備份至專業資料中心，落實災難備援機制，有效強化營運韌性並降低資安風險。客戶回饋表示，導入後日常維運壓力大幅降低，面對突發事件更有安全感，並能放心將關鍵資料交由專業團隊託管。