中華電信攜手NTT、智邦 秀跨國分散式AI資料中心
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信在技術研發及海外布局持續深化，其中，與日本電信電話株式會社(NTT)、智邦等11月在日本秀出分散式AI資料中心。
中華電信指出，11月與NTT以及國內智邦、至梆子公司鈺登科技在東京的NTT R&D FORUM2025首度合作展示分散式AI資料中心的技術成果，透過提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，以滿足持續攀升的AI基礎建設需求，以及主權、韌性、電力等面向的挑戰。
IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)是日本NTT提出的下一代通信基礎設施概念，是在利用創新光子技術和無線技術，實現超高速、大容量、低延遲、低功耗的通信，目標是建立一個以光為核心、涵蓋終端到網路的資訊處理平台，支援B5G/6G、工業4.0等應用。
