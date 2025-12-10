中華電信攜手NTT、智邦 秀跨國分散式AI資料中心

中華電信攜手NTT、智邦，大秀跨國分散式AI資料中心。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信在技術研發及海外布局持續深化，其中，與日本電信電話株式會社(NTT)、智邦等11月在日本秀出分散式AI資料中心。

中華電信指出，11月與NTT以及國內智邦、至梆子公司鈺登科技在東京的NTT R&D FORUM2025首度合作展示分散式AI資料中心的技術成果，透過提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，以滿足持續攀升的AI基礎建設需求，以及主權、韌性、電力等面向的挑戰。

廣告 廣告

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)是日本NTT提出的下一代通信基礎設施概念，是在利用創新光子技術和無線技術，實現超高速、大容量、低延遲、低功耗的通信，目標是建立一個以光為核心、涵蓋終端到網路的資訊處理平台，支援B5G/6G、工業4.0等應用。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

麥當勞太貴了！菜單漲幅曝光「遠超通膨率」網爆氣：不如吃餐廳

「金」夭壽！黃金新「預測價」出爐 白銀再噴出歷史天價

