中華電信攜手NTT、智邦 跨國展示IOWN網路分散式AI資料中心
中華電信今天（11/20）宣布，與日本NTT、智邦、鈺登科技首度攜手，以台日跨國 IOWN 全光網路展現分散式AI資料中心創新成果，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求，未來4家公司將持續聚焦分散式AI資料中心應用案例落地。
中華電信、日本電信電話株式會社（NTT）及國內智邦（Accton）、鈺登科技（Edgecore）今天在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的技術成果。
中華電信表示，透過中華電信與NTT合作建構的台日跨國 IOWN（創新全光無線網路）與分離式運算（Disaggregated Computing）技術，整合智邦、鈺登科技的產品，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。
中華電信強調，在本屆NTT R&D FORUM 2025中，4家公司以「主權AI加上遠端GPU運算」為展示主題，基於2024年8月起已啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI訓練與推理需求，驗證跨國分散式AI資料中心支撐高速運算場景的可行性。
中華電信技術長兼執行副總黃志雄表示，中華電信致力於發展新世代資通訊技術，全面提升通訊與運算效能，同時推動節能減碳與永續發展。公司也持續強化能源使用效率並落實ESG企業永續目標，透過積極的創新與研發投入，為社會提供更安全、便利與多元的網路與應用服務。
NTT技術長兼副社長星野理顯表示，NTT致力發展可靈活應對空間與電力需求的次世代AI運算基礎設施，憑藉光學技術專長，NTT的IOWN光電分離運算能實現跨機櫃、樓層與資料中心的動態運算資源配置，推動永續AI發展，與中華電信及智邦、鈺登科技合作，展現這項具全球部署潛力的次世代AI基礎架構。
智邦集團鈺登科技總裁劉明壽表示，透過結合Edgecore分散式資料中心平台、NTT的IOWN光電分離運算及DCI控制器技術，得以實現可擴充、跨國的AI運算架構，以滿足日益增長的AI訓練與推論需求。此合作不僅有助於緩解台灣基礎設施限制，也為全球連結、節能的AI生態系奠定基礎。
展望未來，中華電信表示，4家公司將持續聚焦於分散式AI資料中心應用案例的落地，尤其是滿足製造業、金融業和政府部門的需求，這些應用將透過結合IOWN光子分離運算（Photonic Disaggregated Computing）與DCI控制器技術來實現。基於此合作基礎，中華電信與NTT計劃進一步共同拓展台日分散式AI資料中心業務。
更多太報報導
中華電法說／第三季5G滲透率達44.7% 行動客戶數市占逼近四成！輾壓對手
中華電信「文化內容產業基金」年底上線 第一階段規模10億
獨家／藍委憂電信壟斷「聯合下架」4G吃到飽 業者回應：僅針對經銷通路調整
其他人也在看
木村拓哉換iPhone 17畫面曝光！他用iPhone 13撐4年才換機 一試新功能驚呆喊：這在騙人吧！
木村拓哉自2024年開設個人YouTube頻道《木村さ〜〜ん！（木村桑）》，以自然、不設防的風格吸引大量粉絲。本次節目中，他一開始便展示用了四年的iPhone 13，面對最新的iPhone 17充滿好奇與一絲不安，特別對相機性能提升感到興趣，試拍樣機時驚呼畫質細緻，連遠距離也清楚銳利...CTWANT ・ 1 天前
蘋果用戶注意！LINE1功能傳災情 官方曝修復方法 這幾款iPhone遭淘汰
蘋果用戶近日在使用 LINE 時傳出災情：開啟支援中心後，無法退回上一頁，或退出畫面時持續讀取中，導致無法查看自己前往的頁面。對此，LINE官方公布了解決方法，用戶只需將iOS版LINE升級至15.18.0，即可解決此問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
LINE用戶注意！官方示警「少一步驟」 帳號被盜恐救不回來
LINE官方公告提到，即日起，每季透過「ServiceMessages」向未完成綁定的帳號發送提醒，呼籲用戶盡早檢查設定，確保帳號安全無虞；另外也說明，此帳號為專用系統管道，用戶無法封鎖，目的在確保重要安全資訊確實送達。而近日收到「帳號健檢」訊息的用戶，代表綁定尚未完整，需...CTWANT ・ 1 天前
手機電池耗損太快？原來都是這些NG充電行為害的！
編輯/李明真撰文 在這個數位時代，智慧型手機已成為我們生活中不可或缺的夥伴。然而，許多人在使用手機的過程中，往往忽略了正確的充電方式，導致電池壽命大幅縮短，甚至可能引發安全隱患。3C達人小編要跟女孩們享民頭條 ・ 1 天前
別再慢慢充了！Apple Watch快充支援機型與條件一次看懂
【記者趙筱文／台北報導】Apple Watch近年最受用戶好評的升級之一，就是全面支援快速充電。只要搭配正確線材與USB-C變壓器，從Series7到最新Series11與Ultra3，都能在短時間內迅速補回電量。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
Y拍二手手機鑑價：電池健康度、品相與轉售價值全攻略
在 Yahoo 拍賣平台上，二手手機的交易總是充滿了機會與風險。對於買家來說，最怕的就是花大錢買到「虛有其表」的機子，結果入手後才發現電池續航力差、外觀瑕疵多，導致未來想轉手時，手機的轉售價值（俗稱的殘值）大打折扣。Yahoo好好買 ・ 1 天前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 1 天前
中國利用AI滲透台灣 賴清德籲國人提高警覺：避免下載中製應用程式
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（19）日下午召開中常會，身兼總統與民進黨主席的賴清德關切「中國利用AI協助滲透台灣」一事。他表示，政府會持續...FTNN新聞網 ・ 1 天前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 8 小時前
LINE「1實用功能」故障災情連爆！大票人求救：重新安裝也無解
不少使用者回報LINE內建相機出現黑屏問題，重新開機、解除安裝或更新版本都無法修復；手機本身相機正常，初判為LINE軟體Bug，建議暫用手機原生相機拍照並等待後續更新改善。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全支付傳盜刷 金管會：39件遭冒名發釣魚郵件詐騙 民眾難求償
全支付近期頻傳遭盜刷事件，引發社會關注。金管會今天表示，初步了解有兩類態樣，包括全支付遭冒名，以APP更新名義廣發釣魚郵件，共39案，另一件則屬店家疏漏，已退還爭議款項。銀行局說明，此案為隨機發送釣魚郵件，若民眾點入連結後自行輸入卡號、帳戶等資料，金融機構端可能會認定使用者未善盡保管資料義務，民眾較難提出求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 分鐘前
iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？
最近關於 iPad mini 8 的消息越來越多，如果順利在明年登場，從螢幕、晶片，到防水跟揚聲器系統，全都會來一波改動，那到底有哪些重點值得期待呢？這邊整理成四大升級，一起來看看吧～電獺少女 ・ 4 小時前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 10 小時前
Google公布台灣人最愛APP：AI剪輯工具、阻詐、短影音、復古手遊大爆紅
Google Play宣布今年台灣最佳APP榜單，包括短影音龍頭TikTok、詐騙電話阻攔神器Whoscall，與導入AI的影像創作、生成或是編輯工具Adobe Firefly、RoboNeo、Luminar等，紛紛入榜。而時尚界吹了好幾年的復古風，今年也吹入手遊世界，經典IP如SD鋼彈、寶可夢、迪士尼等都成功霸榜。鏡報 ・ 22 小時前
賴清德：恐成資安破口 避免下載資安疑慮中國製程式
（中央社記者葉素萍台北19日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲民眾與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩風險，與成為資安破口的可能。中央社 ・ 1 天前
國安抽測陸製的生成式AI 賴清德：危害台灣的民主社會和國家安全
民進黨今中常會，身兼黨主席賴清德總統致詞時表示，日前國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，及資訊扭曲等，極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，危害台灣的民主社會和國家安全。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德示警：中國恐透過AI模型危害國家安全
[NOWnews今日新聞]「資安即國安！」總統暨民進黨主席賴清德今（19）日提醒，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 12 小時前
中國製AI存在資安危險 賴清德呼籲「資安即國安」強化數位韌性
民進黨今天（19日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到人工智慧科技、資安風險等議題，賴清德表示，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，「資安即國安」，政府會持續提升國家數位韌性。鏡報 ・ 1 天前
賴清德：中國恐藉AI模型危害台灣國安 籲民眾勿下載
國安局日前示警「DeepSeek」等5款中國開發的AI語言模型存在資安風險，建議國人避免下載。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(19日)表示，中國極可能透過AI模型侵犯台灣民眾的隱私，進而發動駭客攻擊、認知作戰，危害台灣的國家安全。賴清德呼籲國人及企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，以免成為資安破口。 國安局日前發布新聞稿表示，經測試，發現5款中國開發的生成式人工智慧(AI)語言模型，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶普遍存在資安風險與內容偏頗等問題，建議國人避免下載。 民進黨19日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中針對資安問題發表談話。 賴清德表示，近年人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，但同時也帶來威脅跟挑戰。 賴清德指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透更成為其重要手法之一。 賴清德說，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極可能透過這些A中央廣播電台 ・ 1 天前