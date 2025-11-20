中華電信攜手NTT、智邦 跨國展示IOWN網路分散式AI資料中心

中華電信與日本NTT、智邦／鈺登科技在日本合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果。業者提供



中華電信今天（11/20）宣布，與日本NTT、智邦、鈺登科技首度攜手，以台日跨國 IOWN 全光網路展現分散式AI資料中心創新成果，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求，未來4家公司將持續聚焦分散式AI資料中心應用案例落地。

中華電信、日本電信電話株式會社（NTT）及國內智邦（Accton）、鈺登科技（Edgecore）今天在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的技術成果。

中華電信表示，透過中華電信與NTT合作建構的台日跨國 IOWN（創新全光無線網路）與分離式運算（Disaggregated Computing）技術，整合智邦、鈺登科技的產品，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。

中華電信強調，在本屆NTT R&D FORUM 2025中，4家公司以「主權AI加上遠端GPU運算」為展示主題，基於2024年8月起已啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI訓練與推理需求，驗證跨國分散式AI資料中心支撐高速運算場景的可行性。

中華電信技術長兼執行副總黃志雄表示，中華電信致力於發展新世代資通訊技術，全面提升通訊與運算效能，同時推動節能減碳與永續發展。公司也持續強化能源使用效率並落實ESG企業永續目標，透過積極的創新與研發投入，為社會提供更安全、便利與多元的網路與應用服務。

NTT技術長兼副社長星野理顯表示，NTT致力發展可靈活應對空間與電力需求的次世代AI運算基礎設施，憑藉光學技術專長，NTT的IOWN光電分離運算能實現跨機櫃、樓層與資料中心的動態運算資源配置，推動永續AI發展，與中華電信及智邦、鈺登科技合作，展現這項具全球部署潛力的次世代AI基礎架構。

智邦集團鈺登科技總裁劉明壽表示，透過結合Edgecore分散式資料中心平台、NTT的IOWN光電分離運算及DCI控制器技術，得以實現可擴充、跨國的AI運算架構，以滿足日益增長的AI訓練與推論需求。此合作不僅有助於緩解台灣基礎設施限制，也為全球連結、節能的AI生態系奠定基礎。

展望未來，中華電信表示，4家公司將持續聚焦於分散式AI資料中心應用案例的落地，尤其是滿足製造業、金融業和政府部門的需求，這些應用將透過結合IOWN光子分離運算（Photonic Disaggregated Computing）與DCI控制器技術來實現。基於此合作基礎，中華電信與NTT計劃進一步共同拓展台日分散式AI資料中心業務。

