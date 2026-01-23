中華電信攜SES打造北亞首座 O3b mPower 中軌衛星地面站

(記者謝政儒綜合報導)中華電信昨（21）日與全球領先的中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄（MoU），於台灣建置北亞地區首座第二代中軌衛星（MEO）O3b mPower地面站（Gateway）。此合作將大幅提升台灣中軌衛星之數據傳輸容量與服務效能，提供更高速、更穩定且具高度韌性的衛星連網服務，除強化我國關鍵通訊基礎建設，也確保連結重要資訊能直接落地台灣，並促進衛星應用技術與相關產業的創新發展。







中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示：「透過本次合作，SES 將分享其位於荷蘭海牙衛星創新中心（Satellite Innovation Centre）在系統建置與營運管理方面的實務經驗，並展示多軌道衛星通訊整合、雲端連結、邊緣運算、物聯網（IoT）資料分析，以及自動化機器視覺等前瞻應用成果。雙方亦將共同評估於台灣成立『衛星創新實驗室』，建置示範場域與相關認證機制，協助國內業者加速技術驗證與產品導入，進而加入 SES 全球供應鏈體系，藉此結合台灣在半導體與科技製造的優勢，打造跨硬體與軟體產業的多方共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。」



中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍強調：「中華電信持續整合海、地、星、空等多元通訊資源，打造兼具高韌性備援與技術前瞻的新世代網路架構。未來將持續深化衛星通訊布局，推動多元服務與應用創新，積極投入下一代通訊技術發展，同時落實 ESG 永續經營目標，為台灣通訊韌性奠定長遠基礎。