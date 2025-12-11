中華電信永續供應鏈 攜手供應商邁向低碳智慧化
(記者謝政儒綜合報導)中華電信今(12/11)日舉辦「2025中華電信ESG供應商夥伴交流會」，以「AI與數位化驅動永續供應鏈」為主軸，聚焦人工智慧與數位科技為核心，加速供應鏈永續轉型，展現中華電信在科技導入、減碳管理、ESG治理三軌並進的決心。交流會匯集政府機關、產業領袖與供應商夥伴，安排專家進行專題演講並舉行「中華電信永續供應鏈夥伴」頒獎典禮，表彰在永續經營表現卓越的合作夥伴。
中華電信董事長簡志誠表示，「科技與永續是企業發展的雙引擎，而AI 與數位科技已成企業治理與環境管理的核心工具。」中華電信不只是通訊基礎建設的領導者，更是永續供應鏈數位轉型的推動者，透過 AI、雲端、大數據與資安技術的整合，協助供應商夥伴建構低碳透明的營運系統，提升供應鏈透明度與效率，致力於低碳、智慧化轉型，以科技能力擴散永續價值；未來將持續與供應商夥伴攜手合作，打造具韌性、永續與競爭力的產業生態系。
中華電信行政執行副總經理洪維國指出，「供應鏈治理不是單點，而是生態鏈治理」，當 AI 與數據治理融入每個環節，企業將從「報告模式」邁向「智慧營運模式」。
臺灣證券交易所總經理李愛玲於致詞中提到永續發展已非企業單獨的責任，而是整個產業鏈的共同任務，肯定中華電信在企業治理上的前瞻作為，特別是透過建立「永續供應鏈協作平台」，實現碳排數據透明化，成功引領上下游夥伴推動低碳、智慧化與透明化的永續營運模式，呼應了全球ESG的倡議精神。
中華電信特別舉辦頒獎典禮表揚在永續治理、碳管理等面向表現卓越的供應商，這不只是榮譽的肯定，更是產業共好的象徵，展現電信產業如何以科技驅動永續轉型、打造永續供應鏈，並於供應鏈夥伴協同的合作典範。在中華電信領導下，這股「永續共創」的力量，將持續推動更多企業投入減碳轉型，並以科技創新開創永續價值。
中華電信為強化供應鏈韌性並與國際揭露標準接軌，宣布自2025年起採購金額逾3,000萬元案件須提供產品／服務碳足跡並配合溫室氣體盤查與驗證；2027年起更須具備第三方查證證書始可投標。同時2027年起，採購金額逾5,000萬元以上案件，投標廠商須取得中華電信永續供應鏈分級認證銅級（含）以上資格，方具投標資格。
為強化與供應商夥伴減碳合作，中華電信每年於交流會中頒發碳管理績優獎項，表揚在減碳落實、碳盤查、碳管理表現卓越之企業，其中：獎勵主動提供產品碳足跡資料並落實減碳行動「碳足跡行動獎」由中華系統整合、凌群電腦、華電聯網獲獎；「減碳合作獎」由合勤科技、智易科技獲獎，獲獎夥伴響應中華電信「供應鏈減碳承諾」，積極推動各項減碳作為，並導入產品碳足跡驗證達到客戶碳管理需求且加入SBTi倡議，並規劃2050淨零路徑；中華電信於2017年加入CDP供應鏈專案，是最早加入該專案資通訊業者，本年度綜合CDP評比出「CDP碳管理獎」由聲寶股份有限公司獲獎。
「成為永續發展為基礎的國際標竿企業」是中華電信的核心願景之一，2018年中華電信率先提出「永續供應鏈倡議」，除了接軌國際標竿及規範、引入「供應商永續分級」制度及訂定符合電信業的ESG規範，委託獨立第三方SGS-Taiwan進行供應商夥伴現場稽核，分級管理供應商夥伴的ESG績效，並在供應商交流會中，公開表揚表現優秀的永續夥伴，透過稽核分級制度、碳足跡要求與績優表揚機制，將持續推動供應鏈數據化減碳、深度執行ESG治理，建構台灣具備低碳透明能力供應鏈並與國際市場接軌。中華電信在永續供應鏈方面的卓越成果，除了連續十二年獲得台灣企業永續獎（TCSA）供應鏈領袖獎外，更在2025年DJSI評比中的「供應鏈管理」題組中獲得滿分的最高評價。
今年永續夥伴認證，共30家績優供應商獲得『金級證書』，由行政執行副總經理洪維國親自頒發「永續分級證書」給ESG表現績優的夥伴，肯定並鼓勵供應商持續提升ESG作為及資訊透明度，為應對全球氣候變遷及提升ICT產業的永續績效做出貢獻。
此次交流會特別邀請國家發展委員會副主委詹方冠，以「從國家戰略看永續與數位雙軸轉型」為題，解析全球淨零規範與臺灣產業策略，並分享政府推動「淨零 × 數位」雙軸政策，結合AI、物聯網及大數據，打造智慧減碳與資料治理能力。
勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司陸孝立副總經理則以「臺灣中小企業ESG大躍進-永續發展與淨零轉型」專題分享企業在淨零轉型與供應鏈合規上的實務經驗，透過供應鏈與階段目標的視角提供與會貴賓掌握永續轉型藍圖。
