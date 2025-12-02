中華電信深耕數位賦能 逾11.5萬人次受惠

(記者謝政儒綜合報導)12月是全世界倡議平權、推動創新、最暖心也最有愛的月份。在12月3日國際身障日及12月5日國際志工日前夕，中華電信今(2)日辦理「數位賦能 創馨共生年度分享會」，發表馨心學堂「跨世代的對畫♡AI彩繪人生展」，展出近千幅身障講師與偏鄉長者的共創AI畫作、近百位長輩線上分享創作理念影音；勞動部勞動力發展署王麗雯專門委員、數位產發署謝孟儒簡任視察、國家人權委員會王幼玲監察委員、前行政院政務委員林萬億教授、臺南市勞工局王鑫基局長、雲林縣政府李重毅簡任秘書，以及輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心呂慈涵主任等貴賓蒞臨，肯定企業推動ESG創新，以科技助力縮減數位落差、推動數位賦能，落實數位平權的多元族群共融表現，揭示未來社會創新包容發展趨勢。



中華電信董事長簡志誠表示，中華電信長期以來，積極運用科技力賦能弱勢族群，首創5I SDGs (我愛SDGs)，以資通訊專業與優質人力，讓科技串起善的循環，打造溝通平台，支持多元弱勢族群接軌數位時代。僅2025年就投入志工達4,245人次、從北到南執行超過300個專案、服務受益達11.5萬人次的偏鄉孩童、長者及其他族群，讓多元族群創馨共生。



以馨心學堂為例，是臺灣第一間由企業為身心障礙朋友和偏鄉社區長輩創辦的數位學校，迄今已在雲嘉南、高屏基、中彰投共9個縣市、28個社區辦理188場課程，帶領近7,000人次偏鄉長輩學習17項涵蓋生活、影音、影像、健康和運動的Apps。今天正式上線的「跨世代的對畫♡AI彩繪人生展」更是由4,445人次身障講師和企業志工，以一對一暖心的陪伴方式，跟長輩以「故鄉、回憶、夢想」為主題進行AI對話，共同彩繪出近千幅對人生和臺灣土地的愛！擔任馨心學堂總校長的簡志誠笑著說：AI降低了數位賦能的門檻，更啟發了身障講師和社區長輩的熱情，帶來今天令人驚艷的藝術創作成果。「昔有千叟宴，今有千叟畫！」這些撼動人心的作品和近百位長輩的真情影音分享，讓我們親眼見證了AI為數位賦能和平權開啟的全新可能。



長期致力於推動身心障礙者和陪伴照顧者社會參與的國家人權委員會王幼玲監察委員說，真正的平權是能尊重個別差異並落實國際人權公約的合理調整原則，她肯定中華電信重視身障朋友數位賦能的創新ESG行動。從在各縣市辦理70堂「AI數位賦能和講師培訓課程」，到培訓出157位身障講師，攜手604位企業志工前進偏鄉社區跟1000多位有些不識字、只會說台語、不會用手機App的長輩用心交陪，更為他／她們帶來了752小時難得的數位體驗和快樂的學習機會。馨心學堂的身障講師不僅提升了數位技能、拓展了生活經驗，更從「受助者」轉變成「助人者」。長輩和志工們一句真誠熱情的呼喚「老師好！」所帶來的自我肯定和成就感，不僅讓人看到身障朋友多元就業的可能，更看到了AI讓身障講師和偏鄉長者創馨共生、和樂融榮的美好。



前行政院政務委員臺大名譽教授正好10月在南投竹山延正社區巧遇中華電信辦理馨心學堂活動，林萬億說，馨心學堂倡議的「身障者培力」和「高齡者陪力」，在現場看到企業志工與身障講師1人陪2個，手把手教學，還為每位上課的長輩們準備教學手機和社區網路，讓學習無障礙，更能趣味盎然還有滿滿的成就感，這正呼應衛福部推動「智慧共生社區計畫」的核心價值：打破「照顧者」與「被照顧者」界線，透過群體互助、青銀共創、跨代共融，打造一個人人皆可參與、互相支持的生活共同體。讓每個人都在社區中找到角色，既能付出，也能夠獲得支持，才能真正實現以人為本的高齡臺灣未來在地安老的願景。衷心感謝中華電信對社區長輩真心相挺，更樂見身障朋友和社區長輩運用AI科技來共創生命新可能，感受跨族群彼此間的支持和共融，達成縮短數位落差，推動數位賦能，落實數位平權三大公益社會創新目標。



連續兩年前進雲嘉南偏鄉社區服務，臺南市勞工局王鑫基局長和雲林縣政府李重毅簡任秘書也親自到場感謝中華電信連續兩年到臺南七股樹林、後壁頂長、白河草店、東山聖賢，以及雲林虎尾埒內、北溪和下溪社區服務近2000人次臺南和雲林長輩。王鑫基局長說，113年馨心學堂從臺南以「全臺首學—臺灣第一間企業為長輩和身障朋友開設的數位學校」啟動，114年度服務擴及全臺9縣市，更推出「跨世代的對畫♡AI彩繪人生展」，這不僅是馨心學堂身障講師和志工與長輩一起「對畫」，更是彼此真情的「對話」。AI畫作裡看得到雲嘉南玉米、大蒜、花生、稻米、甘蔗，各式各樣農作的種植採收畫面，不僅訴說社區長輩為臺灣農業奉獻一生的感情，這些畫作更是臺灣傳承下一代最好的食農教育。王鑫基局長也感性分享，看到後壁頂長社區長輩在AI畫作裡畫出七月份丹娜斯風災的慘狀，還有中華電信志工全力搶修通訊的畫面，真的令人感動。雲林縣政府李重毅簡任秘書也強調，張麗善縣長對AI激發長輩數位創作潛力感到驚艷，今年更特別跟中華電信合作在雲林各社區建置一千台可上網平板電腦並擴大數位培力課程，企業ESG擴展為公私協力數位賦能機制，期許讓數位創馨的種子在臺灣中南部農業大縣萌芽和茁壯。



中華電信簡志誠董事長強調，「馨心學堂 — Taiwan Senior Heart School」是中華電信長期研究後推出的企業ESG創舉。先以數位賦能培訓身心障礙講師，再讓他／她們與中華電信企業志工一起走入社區服務長輩，通過AI用自己的生命故事和數位陪伴，跟長輩彼此成就圓滿，攜手點亮數位傳愛的彩色人生，這揭示爺身心障礙朋友、偏鄉社區長者和企業志工等多元族群創新性「攜手並進／雙向奔赴的數位賦能」的新典範。



簡志誠說，AI雖然帶來就業市場的挑戰，但也創造了新的機會！中華電信長期重視勞動部所推動的身障者職場合理調整，從98年起與淡江大學視障資源中心合作，創立「Eye社會創新客服中心（視障者電話客服中心）」成立與營運，培養海內外超過235個視障客服人員，並從106年起陸續於全台辦理「I幫盲— iPhone二手機捐贈暨助盲課程計畫」，保障視障者的基本通訊權，促進數位學習、體現智慧生活。這些都是透過數位賦能來為身心障礙者創造新的就業機會，更在職場落實國際人權公約合理調整原則的具體實踐。