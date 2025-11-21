中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據與雲端技術，致力打造具備持續性與機動性的防救災系統，協助政府與民間共同建構韌性社會。
為展現我國防災科技的成果亮點，內政部消防署於今(21)日舉辦「災害防救科技成果展」，以「攜手共精進、防災更韌性」為主題，邀集各界先進共同參與。中華電信作為政府推動防救災系統智慧化的重要夥伴，本次展出三項智慧防災技術與應用，展現其在災害應變科技領域的前瞻布局與實戰成果。
在防災教育方面，中華電信運用 5G專網、VR 虛擬實境，打造「智慧防災教育整合系統」，其透過建置救災訓練課程與防災體驗模組，推動八大訓練課程數位化。消防車暨救護車駕駛模擬訓練及跨域兵棋推演與影像整合平台，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，提升災前教育與災中應變效能，打造智慧化、模組化的防災訓練新標竿。
在防災通報層面，中華電信協助消防署建置「防救災訊息服務平臺」，提供全國防救災機關與公共事業即時發布災害訊息，涵蓋地震速報、劇烈天候、疏離避難、水庫放水與土石流警戒等多類災害示警。平台整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視（35家）、廣播（126家）、數位看板（11家）、電話、傳真與簡訊等多元通報管道，並支援有線電視頻道切換與電視跑馬燈，確保訊息快速傳達至民眾。系統亦提供 Widget 與電子郵件訂閱功能，提升民眾互動參與度，打造國家級災防資訊整合與推播機制。
在避難決策支援方面，為協助消防署災害應變會議加速資料處理、減少人力負擔及輔助資源配置決策，中華電信導入生成式 AI 與 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術，打造AI智慧應用，包括災害應變簡報重點生成、簡報差異比對、會議音檔轉文字、文本翻譯及語意搜尋防救災知識庫等功能，全方位強化資訊處理與決策支援能力，另針對颱風孤島、海嘯與土石流三類災害，研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間，本案共計導入8項AI智慧應用。以海嘯避難為例，系統可依據溢淹潛勢地圖預估受影響人流數，結合避難收容處所距離與收容容量，自動進行人員收容配置，提供決策參考。透過 AI 技術的整合，不僅加速資訊處理流程，也強化決策支援與跨部門溝通協作，全面提升防災應變的智慧化與即時性。
其他人也在看
重新開機也沒用！LINE「1功能」螢幕全黑 通訊行解答了
重新開機也沒用！LINE「1功能」螢幕全黑 通訊行解答了EBC東森新聞 ・ 1 天前
全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了
注意了！知名通訊軟體WhatsApp長時間允許用戶透過電話號碼查詢帳號資料，如今驚爆嚴重漏洞，將近35億筆使用者資料恐被惡意蒐集，研究人員發現，問體恐出在其內建的「聯絡人比對機制」，引發全球用戶譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Gemini 3 Pro太神！iPhone加入Suica圖解一句話生成
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布全新影像生成與編輯模型Nano Banana Pro（Gemini3 Pro Image） 已全面上線，用戶只要在支援裝置中輸入一段文字，就能快速生成高品質圖像。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
別再慢慢充了！Apple Watch快充支援機型與條件一次看懂
【記者趙筱文／台北報導】Apple Watch近年最受用戶好評的升級之一，就是全面支援快速充電。只要搭配正確線材與USB-C變壓器，從Series7到最新Series11與Ultra3，都能在短時間內迅速補回電量。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
Apple Watch 大改款再度延後？爆料者稱重大設計、Touch ID 都要等到 2028
前一陣子一直傳出 Apple 蘋果公司將會在 2026 年推出「大改款」的 Apple Watch，但是根據微博爆料者剎那數碼的最新消息，Apple Watch三嘻行動哇 ・ 1 天前
iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
LINE又爆災情 開啟相機畫面秒全黑「全是這廠牌」 通訊行曝唯一解
LINE近日推出15.18.1更新，未料許多安卓（Android）用戶更新後，發生開啟LINE的相機功能就秒黑畫面的狀況，反映的用戶越來越多，解除安裝、重新下載通通無解。對此通訊行表示，並非手機壞掉，而是LINE本身問題，只能等待下次更新。中時新聞網 ・ 1 天前
iPhone 17搭載的蘋果自研N1晶片Wi-Fi效能大躍進，特定市場比前代快36%
隨著iPhone 17系列正式捨棄博通設計方案，轉向採用蘋果自研的N1 Wi-Fi晶片，外界一直好奇這顆新晶片的實際表現究竟如何。網路測試機構Ookla稍早公布一份基於 iPhone 17上市後六週的全球Speedtest Intelligence數據分析報告，結果顯示N1晶片的表現不僅全面超越前代，在部分指標上更與Android陣營的旗艦機種互有勝負。Mashdigi ・ 1 天前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 1 天前
全支付傳盜刷 金管會：39件遭冒名發釣魚郵件詐騙 民眾難求償
全支付近期頻傳遭盜刷事件，引發社會關注。金管會今天表示，初步了解有兩類態樣，包括全支付遭冒名，以APP更新名義廣發釣魚郵件，共39案，另一件則屬店家疏漏，已退還爭議款項。銀行局說明，此案為隨機發送釣魚郵件，若民眾點入連結後自行輸入卡號、帳戶等資料，金融機構端可能會認定使用者未善盡保管資料義務，民眾較難提出求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 1 天前
宏碁推出27吋2K高刷Nitro電競螢幕XV272U X2 210Hz 極致流暢，HDR400 真實呈現，原價屋首賣
宏碁旗下 Nitro 電競系列 正式發表全新產品 XV272U X2 電競螢幕。這款 27 吋 WQHD (2560x1440) 螢幕具備驚人的 210Hz 刷新率 與 0.5ms (GTG) 極速反應時間，同時支援HDR400認證，為電競玩家帶來極致的視覺與操作體驗。建議售價 NT$6,999，即日起於原價屋獨家首賣，早鳥贈限量Razer DeathAdder Essential電競滑鼠(市值$518)，上市後將於全通路販售！Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 14 小時前
十銓科技發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，雙重安全機構有效防洩密與誤觸
全球記憶體領導品牌十銓科技持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，今日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計[1]，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 1 天前
蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力...世界日報World Journal ・ 11 小時前
AI圖像生成再進化 Google新影像模型可多語言文字
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google圖像編輯人工智慧（AI）工具Nano Banana曾在社群上掀起3D公仔圖生成熱潮，Google今天推出Nano Banana Pro影像模型，以Gemini 3 Pro為基礎，可以在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字。中央社 ・ 13 小時前
微軟自己推的AI竟有風險？官方警告：可能偷看電腦檔案、還會被植入惡意程式！
微軟在旗下最新的作業系統 Windows11 在 2021 年發布以來就不斷希望全球的 Windows 用戶都能升級到最新的作業系統，並且也不斷宣傳作業系統的 AI 功能。只是沒想到，近日微軟在 Windows11 推出了新的代理式 AI 之後，竟然也突然發布重要警告，要使用者們在「理解安全隱患」後才啟用這個功能，因為這個微軟自家推出的新功能竟可能讓使用者資料被外洩。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
陳以信推一站式台南通馬上辦APP
記者林雪娟∕台南報導 爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信二十日宣布，若當選，…中華日報 ・ 1 天前
3大電信串流雙11超火 訂閱收視量翻倍成長
雙11檔期及人氣戲劇、運動節目為各大串流平台創造亮眼成績(圖/采昌 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
大票人曝LINE「內建相機黑屏」故障 內行人：等更新
許多人在生活各方面會用到通訊軟體LINE，但最近陸續有民眾指出，LINE內建的相機功能無法正常開啟，拍照只能「盲拍」，手機重開機、重新安裝APP也未能修復，有內行人指出問題關鍵可能是「它」。中天新聞網 ・ 1 天前