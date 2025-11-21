中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統

(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據與雲端技術，致力打造具備持續性與機動性的防救災系統，協助政府與民間共同建構韌性社會。





為展現我國防災科技的成果亮點，內政部消防署於今(21)日舉辦「災害防救科技成果展」，以「攜手共精進、防災更韌性」為主題，邀集各界先進共同參與。中華電信作為政府推動防救災系統智慧化的重要夥伴，本次展出三項智慧防災技術與應用，展現其在災害應變科技領域的前瞻布局與實戰成果。



在防災教育方面，中華電信運用 5G專網、VR 虛擬實境，打造「智慧防災教育整合系統」，其透過建置救災訓練課程與防災體驗模組，推動八大訓練課程數位化。消防車暨救護車駕駛模擬訓練及跨域兵棋推演與影像整合平台，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，提升災前教育與災中應變效能，打造智慧化、模組化的防災訓練新標竿。



在防災通報層面，中華電信協助消防署建置「防救災訊息服務平臺」，提供全國防救災機關與公共事業即時發布災害訊息，涵蓋地震速報、劇烈天候、疏離避難、水庫放水與土石流警戒等多類災害示警。平台整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視（35家）、廣播（126家）、數位看板（11家）、電話、傳真與簡訊等多元通報管道，並支援有線電視頻道切換與電視跑馬燈，確保訊息快速傳達至民眾。系統亦提供 Widget 與電子郵件訂閱功能，提升民眾互動參與度，打造國家級災防資訊整合與推播機制。



在避難決策支援方面，為協助消防署災害應變會議加速資料處理、減少人力負擔及輔助資源配置決策，中華電信導入生成式 AI 與 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術，打造AI智慧應用，包括災害應變簡報重點生成、簡報差異比對、會議音檔轉文字、文本翻譯及語意搜尋防救災知識庫等功能，全方位強化資訊處理與決策支援能力，另針對颱風孤島、海嘯與土石流三類災害，研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間，本案共計導入8項AI智慧應用。以海嘯避難為例，系統可依據溢淹潛勢地圖預估受影響人流數，結合避難收容處所距離與收容容量，自動進行人員收容配置，提供決策參考。透過 AI 技術的整合，不僅加速資訊處理流程，也強化決策支援與跨部門溝通協作，全面提升防災應變的智慧化與即時性。