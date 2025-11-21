中華電信獲文策院ESG For Culture文化影響力獎

(記者謝政儒綜合報導)中華電信今(21)日於文化內容策進院首屆「ESG For Culture影響力獎」頒獎典禮，獲頒「文化投資獎」、「產業策進獎」、「長期夥伴獎」、「跨界共榮獎」、「多元合作獎」、「專業協助獎」及「資源協助獎」等7座獎項，為唯一囊括全部獎項的企業，成為「ESG for Culture 文化影響力大獎」當然獲獎企業註1，中華電信由財務長許文馨代表出席受獎，並將持續支持文化產業、實踐企業ESG理念。







文策院首次設立「ESG for Culture影響力獎」用以表彰營利事業體與文化內容業者合作模式的創新性、影響力及可持續性，中華電信以多項專案參加評選，包括投資影視作品《魔法阿媽2-魔法小豆苗》、《原子少年2》、《The Outlaw Doctor化外之醫》支持台灣優秀團隊創作與促進IP多元發展；舉辦全台規模最大、最具影響力的兒童數位內容賽事「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」；以國內唯一獲碳足跡標章認證的電子書平台「Hami書城」致力推廣數位平權；攜手台南市政府推動採用5G元宇宙平台的「臺南400」文化展演。各項專案皆呼應與文化內容業者共創 ESG 影響力行動，持續壯大內容產業生態系之精神，成功摘下全部7座獎項。



中華電信投入深耕文化產業，此次獲獎成為在文化領域落實 ESG 理念的最佳鼓勵，未來將持續以資通訊科技核心優勢為基礎，整合 5G與文化科技的多元創新應用，厚植文化產業軟實力，協助推動國家藝術文化發展、永續共榮。