中華電信產官警三方合作 舉辦百場數位防詐活動

(記者謝政儒綜合報導)中華電信台北營運處於今（19）日與衛生福利部社會及家庭署（以下簡稱社家署）、臺北市政府社會局、臺北市政府警察局及信義區老人服務中心攜手合作，共同舉辦「社區據點防詐宣導講座」。透過產官警三方合作，致力為社區民眾與高齡長者築起堅實的財產安全防線，活動邀請社家署周道君署長及臺北市政府社會局鄭文惠副局長出席。此活動不僅彰顯中華電信全力配合政府防詐政策，更是企業落實ESG承諾的具體行動。



中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，近年詐騙手法已從常見的假投資、假交友，進化到利用AI技術模擬親友或名人聲音影像的「變臉詐騙」，讓民眾真假難辨。蘇總經理強調，中華電信身為電信龍頭，有責任結合科技實力與人文關懷，協助長者「顧好荷包」。活動同時邀請警察局透過真實案例分享，提升長者防詐意識。







為落實ESG承諾，降低長者因數位落差造成的資安風險，中華電信協助社家署推動「社區據點無線上網服務」專案，服務範圍涵蓋都會、偏鄉，甚至高山與離島。歷經2年，全臺已完成5,344處社區據點iTaiwan無線上網環境建置，為長者們建立起穩固的數位學習與網路安全教育基礎。專案並結合「社區據點防詐巡迴講座」，以實際案例強化長者與社區民眾的風險辨識能力，築起防詐安全網。巡迴範圍涵蓋北中南，深入宜花東、金門及澎湖等地。累積舉辦100場、參與人次達2,698人。更成為未來據點舉辦數位課程、遠距活動及樂齡學習的重要基礎。