中華電信發表「生物多樣性」年終成果 以AI科技推動永續

中華電信週二舉辦生物多樣性年終記者會，董事長簡志誠致詞。戴嘉芬攝



中華電信今日（12/23）舉辦「AI創新賦能永續：生物多樣性」年終記者會，宣布企業在氣候變遷與生物多樣性流失的挑戰下，將AI科技動能與企業行動力結合，進一步落實永續行動與教育。中華電信董事長簡志誠強調，科技不僅能連接世界，更能連接自然，展現了「科技不冰冷、AI不遙遠」的核心精神。

簡志誠進一步指出，中華電信今年生物多樣性行動有四大成果。首先，在黑面琵鷺保育方面，2025年初統計，黑面琵鷺的數量較去年增加了35%。中華電信應用AI科技進行監測，不僅包含視覺辨識，更加入了聲音辨識使生態保護更加精確。

廣告 廣告

中華電信也在台南七股的頂山國小設立AI科技賦能生態教育中心，讓師生民眾體驗科技與自然共生的價值；預估此項科技每年可節省至少200個人力。

第二，中華電信推出百種保育計畫，於台北金山和高雄武昌設立了植物庇護所，應用AI科技來保護這些瀕臨絕種的植物。

第三是啟動植樹造林計畫，中華電信與林務局合作推動「造種樹子林」計畫，目標是在2022年至2030年8年內種植15萬棵樹。截至目前，已種植77,139棵樹，突破原定目標的50%，總植樹面積約等於增加50座足球場大小的綠色屏障。

第四，是培育生物多樣性公民科學家，為下一代永續教育紮根，2024年培育127位，今年則培育了264位，且於全台21個校園，總共完成了3,631棵樹碳匯量測，數量是原目標的兩倍。

簡志誠表示，中華電信永續方向將圍繞三大核心能力，包括科技賦能、永續生根以及教育紮根。未來將結合跨地域、跨層級、跨族群、跨世代的永續協作能力，推動全民參與的保育行動，並致力於展現科技為自然環境帶來的正向影響。

更多太報報導

電信三雄營收／雙11業績挹注！台灣大哥大躍升11月營收獲利雙冠王

中華電信積極布局衛星通訊！將投資終端裝置 簡志誠盼台灣業者加入供應鏈

中華電法說／第三季5G滲透率達44.7% 行動客戶數市占逼近四成！輾壓對手