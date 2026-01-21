中華電信祭優惠！抽瑞士黃金日出登峰之旅、AirPods Pro 3

記者李鴻典／台北報導

迎2026赤馬年，中華電信網路門市推出「一馬當先 好運衝峰」優惠活動，即日起至2/20，申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案，就有機會帶走價值12萬元的「瑞士馬特洪峰黃金日出登峰之旅」夢幻大獎，以及價值29,500元的PS5 Pro遊戲主機與熱門遊戲片《NBA 2K26》；新申請/升速HiNet光世代指定方案或Hami Video影視娛樂方案，加碼抽AirPods Pro 3。此外，2/3前申請指定業務並完成登錄，還可參加早鳥抽獎，最高享8,888點Hami Point。

中華電信推出網路門市新春活動。

慶農曆春節，中華電信網路門市優惠齊發，新申請/攜碼精采5G贈點方案最高贈Hami Point 11,100點與88GB上網流量券，老客戶2/3前續約升級精采5G指定方案最高加碼贈800點。此外，預付卡計量型加量不加價，8GB上網量升級至28GB再送網內通話費888元，特惠價888元。

迎接年節居家上網需求，新申請速在必行方案最高回饋4,500點；速在有禮雙向1G限定方案，0元入手象印日本製10人份微電腦電子鍋。新申請MOD家速方案搭配Netflix高級版二年最高省1,692元。申請上述行動月租或HiNet光世代300M(含)以上指定方案，並選擇Hami Video x HBLTV熱賽全包免費看優惠，完成登錄即可參加抽獎，有機會把HBL冠軍賽雙人門票及冠軍隊簽名籃球帶回家。

針對春節出遊需求，推出漫遊日租限定方案，每日最低99元，還可抽台北東京來回機票等好禮。加值服務同步祭回饋，申請Google One 雙享1+1或YouTube Premium行動年約個人方案，最高享Hami Point 688點或上網流量券68GB；申請色情守門員、防駭守門員、上網時間管理任一方案，就抽好禮即享券666元及超商券50元。

迎接新春採買旺季，Hami Point 點數商城提供多款年節伴手禮選擇，無論是老協珍熬雞精、一口吃烏魚子等熱門好禮，或是實用的家樂福電子禮券，皆可用點數折抵換購。活動期間單筆訂單滿1,688元，即可抽Hami Point 200點！年假期間還可將點數化做紅包轉贈親友，留言「馬」相關吉祥話，再抽Hami Point 88點。

在通膨壓力未歇與利率環境走高的背景下，台灣消費者的理財行為正發生轉變！台灣大哥大旗下「大哥付你分期」發布 2025 年度消費觀察，指出先買後付（BNPL）已逐步成為民眾進行日常預算與現金流管理的重要輔助。根據統計，2025 年「大哥付你分期」交易額年增率高達 64%，成長力道為全球 BNPL服務平均值的 4 倍，且用戶數同步成長逾 6 成，顯示服務正進入成長加速期，這其中又以高單價的家電、娛樂裝置，與剛性需求的生活用品占消費大宗。

只需掃描合作店家的「大哥付你分期」QR Code並完成指定流程，即可享靈活線下分期與超值回饋。

看準這股「預算精算化」的消費趨勢，「大哥付你分期」2026 年將全面進軍線下實體交易，鎖定具備「高單價、需求成長快速」特質的業種拓展。首波活動搶搭寒假與電玩展熱潮，「大哥付你分期」即日起串聯雙北 15 家電玩街邊名店，推出「寒假電玩祭」，讓玩家在住家巷口，也能享有最高 800 元現折與靈活分期應援，無痛入手旗艦級電玩裝備。

隨著 AI 技術普及，加速網路攻擊複雜化，傳統防毒軟體已難以應對隱藏於郵件、惡意連結及變種勒索病毒中的新型態威脅。根據 Cognitive Market Research 2025年報告預估，全球端點偵測與回應解決方案市場規模到 2033 年將成長至 346.5 億美元，複合年增長率高達 25.2%。台灣大哥大瞄準企業端點裝置多元化與雲端應用普及帶來的資安漏洞，宣布推出「EDR/MDR 端點防護及應變託管服務」，協助企業從被動防禦轉向主動偵測，建立事前預防、事中阻斷、事後追蹤的全方位防護機制。

台灣大推EDRMDR服務，結合AI分析打造端點防禦最強盾牌。

農曆新年將至，追劇熱度持續升溫，LG電子宣布旗下 LG Channels 正式登台，採用 FAST 模式，台灣以「頻道」形式呈現串流內容，免訂閱、免下載，只要使用搭載新版本webOS 的 LG 電視或智慧顯示器 ，即可從首頁開啟LG Channels 收看。

LG電子旗下LG Channels正式登台。

呼應年節全家團聚的觀影情境，LG Channels 精選多個台灣觀眾熟悉的內容類型與經典片單，涵蓋電影、戲劇、綜藝、親子節目等，並推出多元主題頻道，從新聞頻道、經典台灣戲劇、綜藝節目，到超人氣周星馳台、劉德華台，以及K-MUSIC音樂頻道等，讓全家一開機就能找到想看的內容。

LG Channels集結多個深受台灣觀眾喜愛的經典內容與主題頻道，包括陪伴許多人長大的《周星馳台》。

農曆新年僅剩不到一個月，許多民眾會趁著年前汰舊換新，為家中添購新的3C智慧家電或進行產品升級。燦坤3C家電也延續會員特典買氣，即日起推出 「小龍壓軸精彩購」主題優惠活動，主打「到燦坤新年換家電不用等，四大家電(空調/冰箱/洗衣機/電視)今天買，明天裝」 的便捷服務，限定都會區熱門機型，每日限量，要搶要快。

燦坤電視、顯示器主打「今天買，明天裝」，再享最低65折起，滿額再送獨家好禮。

即日起至2月1日，燦坤全館單筆消費滿 6,000 元(排除提貨券、Apple、小米、Switch2主機、Rokid眼鏡商品)，消費前綁定「TK3C 燦坤」APP須於2月10日前出庫，即可享抽免單機會乙次，就有機會抽免單(抽1名)，最高可獲得等值 20,000 元燦坤 K 幣(燦坤K幣使用期間3/1至5/31)；全館單筆消費滿 20,000 元再加碼抽 10,000 元燦坤 K 幣(抽1名)，購買指定品搭配「燦坤 K 幣壓軸省」，最高再現省 1,000 元燦坤K 幣；1/31前，搭配刷 3C 家電購物神卡「台新燦坤聯名卡」滿額分期消費，最高還可享 1,400 元現折優惠；若是首次申辦台新燦坤聯名卡正卡享新入會禮遇最高回饋2,480元。

燦坤是國內目前擁有最多Apple 專櫃與三星智慧館/行動館的3C家電通路，即日起至2月1日，燦坤「小龍壓軸精彩購」檔期，也推出購買iPhone 17 Pro(原價39,900元)享限時現折1,171元，再送保護貼；購買iPad Pro 11吋 M5 (原價32,900元)享限時現折1,316元起，符合教育價資格再減3,500元(限量)。

燦坤三星智慧館與行動館同步推出購買三星指定手機最高可現省逾萬元，像這台 SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 12G/256G(鈦空藍/鈦灰/鈦銀/鈦黑，原價43,900元) 享限時會員促銷價33,188元，相當於76折，現省10,712元，買就送亮面玻璃+防摔殼。

買Apple產品、SAMSUNG產品到燦坤3C家電，指定手機最高現省逾萬元，Rokid新機持續預購中。

喜愛輕薄、高效能的Android平板，則可選擇Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 12G/128G(薄霧灰/薄岩銀，原價23,990元) 享限時會員促銷價21,591元，買就送玻璃保護貼，登錄送多角度書本式保護殼，限量送完為止；另一款 Samsung Galaxy Tab A11+ 12G/128G(灰/銀，原價8,490元) 享限時會員促銷價6,471元，同樣買就送玻璃保護貼，登錄送多角度書本式保護殼，限量送完為止。

