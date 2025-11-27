中華電信積極布局衛星通訊 將投資終端裝置 簡志誠盼台灣業者加入供應鏈
中華電信積極布局海陸星空通訊，是台灣首家完成低中高軌衛星的電信業者。董事長簡志誠表示，中華電信除代理衛星服務外，也會投資衛星的終端裝置業者，他期盼台灣資通訊業加入全球衛星供應鏈，讓整體生態系更健全。
中華電信今日（11/27）舉辦「智慧創新應用大賽暨5G加速器」頒獎典禮，董事長簡志誠、總經理林榮賜、投資事業處副總經理陳元凱會後接受媒體聯訪。
簡志誠表示，中華電信5G加速器創新應用大賽自2018年開辦以來，已吸引82家團隊加入，多年來協助業者取得超過10億元資金，其中還包括2家興櫃公司稜研科技、環球睿視，前者是毫米波天線業者，後者則從事AI語音轉文字服務。
陳元凱補充，目前中華電信投資新創方式有很多種，包括直接投資、以基金方式投資，還有與基金夥伴一同投資（例如文創基金），或是透過子公司進行投資。
簡志誠表示，AI是現今不可避免的趨勢，各行各業都要用AI進行數位轉型，各領域有不同應用如智慧醫療、智慧生活等，是中華電信鎖定的投資標的。
他指出，另一方面，提升網路韌性是中華電信非常重要的一環，尤其是衛星通訊，「我們除了代理衛星服務之後，也想投資衛星的終端裝置，讓整體生態更健全」。
簡志誠解釋，這指的是可以連上衛星的終端裝置，加上中華電信的衛星服務，在台灣形成產業鏈，透過服務試驗成功，行銷全世界。
他強調，衛星終端裝置的投資評估標的，會以台灣業者為主，希望台灣製造業進入衛星供應產業鏈，例如已投入6G、衛星等次世代通訊的業者，擁有全覆蓋特性，能幫助中華電信在台灣打造通訊韌性建設。另在個人用戶端的應用，像是有機會直連衛星的衛星手機也是可能的合作範圍。
媒體追問合作業者有哪些？簡志誠則表示，目前已與5至8家業者接觸，尚未決定與哪幾家業者合作。他強調衛星收發硬體有很多種，像是陣列式、碟形都有，而高、中、低軌服務適用的終端技術，又各自不同，中華電信希望能藉由台灣資通訊的優勢，成功打造衛星供應鏈。
中華電信總經理林榮賜強調，目前衛星服務發展愈來愈蓬勃，要把整個市場做大，首先是衛星通訊終端必須平價，價格讓使用者可以接受，期盼台灣供應鏈進來之後，能夠降低終端裝置價格。
他繼續指出，從使用者觀點來看，大家多了可無縫銜接的衛星服務， 可能會衍伸出不同應用，包括企業端和個人用戶端，都能透過各種裝置連上衛星服務。林榮賜認為，結合台灣資通訊軟硬體的能量，應能把衛星通訊應用發揮到極致。
更多太報報導
中華電信攜手NTT、智邦 跨國展示IOWN網路分散式AI資料中心
中華電法說／第三季5G滲透率達44.7% 行動客戶數市占逼近四成！輾壓對手
中華電信「文化內容產業基金」年底上線 第一階段規模10億
